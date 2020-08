IndyCar: in Gara 2 a Gateway la spunta Newgarden su O'Ward

Dopo l'ultima girandola di pit-stop, il Campione di IndyCar è passato al comando prendendo lo scettro dal compagno Will Power, pur dovendo difendersi da Ed Carpenter mentre rientrava.

La strategia Penske ha funzionato, anche perché in pit-lane c'è stato un bel duello in uscita con la Arrow McLaren SP di Pato O'Ward, ma Newgarden ha tenuto botta nonostante i soli 0"4 dal giovane rookie messicano, fino a quando il poleman Takuma Sato non è finito a muro alla curva 2 a tre tornate dal termine, causando la neutralizzazione (curiosamente nello stesso modo in cui il giapponese aveva vinto la 500 Miglia di Indianapolis).

Newgarden torna così al successo dopo Iowa, seguito da O'Ward e Power, che nello stint centrale era al comando davanti a Rinus Veekay; il portacolori di Dale Coyne Racing ha rimontato dal 18° posto grazie ad una strategia aggressiva di tre soste che l'olandese ha sfruttato al meglio ottenendo il miglior risultato dell'anno.

Il leader del campionato, Scott Dixon non ha avuto grossi problemi e alla fine chiude in Top5: il pilota della Chip Ganassi Racing resta con 97 punti di margine su Newgarden quando mancano 3 eventi al termine.

Sesto posto per un buon Colton Herta (Harding Steinbrenner Andretti Autosport), che nel giro di schieramento in griglia ha perso il controllo su una macchia d'olio rischiando di finire contro le barriere.

Felix Rosenqvist (Ganassi), Conor Daly (Carlin), Sato e Santino Ferrucci (Dale Coyne) completano la Top10.

Alexander Rossi non va oltre il 14° posto, così come Simon Pagenaud che è 16°.

Per Tony Kanaan, invece, l'ultima gara della carriera in IndyCar termina con un 19° piazzamento.