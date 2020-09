Jimmie Johnson passa dalla Nascar all’IndyCar con Ganassi

Jimmie Johnson, che compie 45 anni questo mese, ha corso a tempo pieno in NASCAR dal 2002 ed è diventato uno dei piloti più vincenti del campionato, con 83 vittorie ed un record di sette titoli. Ma, al termine della stagione 2020, inizierà una nuova sfida nell’IndyCar e lo farà con il team Chip Ganassi Racing per “esplorare ufficialmente la possibilità di correre il calendario completo della IndyCar nel 2021 e 2022”, come si legge nel comunicato.

Il team sta ancora lavorando per ultimare i dettagli degli sponsor. Ganassi schiera altre due macchine nella serie, aprendo la possibilità a Johnson di disputare alcune gare NASCAR anche in una terza partecipazione l'anno prossimo.

Johnson ha partecipato ai test pre-campionato al Circuito delle Americhe a febbraio ed a luglio ha testato una CGR-Honda sul percorso stradale di Indianapolis. In seguito ha twittato: "Oggi è stato incredibile. Scrivetemi per saperne di più".

Johnson e Scott Dixon sono i piloti attivi di maggior successo nelle rispettive discipline e Dixon ha avuto solo elogi per Johnson dopo la sessione di test: "Condizioni difficili, grip molto basso, e ovviamente molto caldo oggi, ma gli dà una buona sensazione di come è la macchina e nel corso della giornata è stato molto divertente parlare di ciò che è diverso per lui o cosa è simile nello stile di guida. E un sacco di video da guardare, perché quello che fa di solito è molto diverso da quello che facciamo noi”.

"Onestamente è stato un ascoltatore molto bravo e molto abile nel replicare video, cosa che non sempre è molto facile da fare. Così vede qualcosa nei dati o nel video ed è effettivamente in grado di replicarlo, il che è abbastanza figo. Quindi è stato un bene".

Anche l'amministratore delegato del team, Mike Hull, era presente al test ed è rimasto impressionato da quanto fatto da Johnson. Anche se il veterano della NASCAR non ha molta esperienza nelle auto a ruote scoperte, ha mostrato un vivo interesse nel girare il più possibile. Nel 2018, ha partecipato a uno scambio di auto McLaren di Formula 1 con Fernando Alonso al Bahrain International Circuit.

Johnson ha pubblicato il seguente video sui social media mercoledì, annunciando i suoi piani e dicendo: "Questo è quello che voglio fare nel 2021 e nel 2022".