Alonso: "Altre gare IndyCar? Sarebbero utili per la 500 Miglia"

Fernando Alonso potrebbe correre anche altre gare della IndyCar Series per allenarsi in vista della 500 Miglia di Indianapolis, alla quale prenderà parte con la Arrow McLaren SP.

L'annuncio che lo spagnolo tenterà per la terza volta di centrare la "Triple Crown" è giunto ieri, ma prima di calarsi nell'abitacolo della monoposto #66 motorizzata Chevrolet, "Nando" vorrebbe sfruttare le occasioni che gli si presenterebbero per prepararsi al meglio.

"E' una cosa della quale avevo parlato anche quando ero in trattativa con la Andretti Autosport – ha detto l'asturiano - Anche con la Arrow McLaren SP è un discorso aperto. Qualcuno ha detto che potrebbero esserci delle occasioni più avanti, ma penso che la cosa migliore sarebbe correre qualche gara di IndyCar prima della 500 Miglia. Mi servirebbero per fare esperienza e prepararmi meglio, dato che quest'anno non faccio Formula 1 e WEC. L'ultima gara per me è stata la Dakar, che è completamente l'opposto di questa come stile!"

“Può essere che corra un evento, o comunque faccia dei test, anche se non siamo su un ovale va bene, mi aiuterebbe ugualmente. Ne parleremo e decideremo, non dipende da me al 100%. Comunque, più tempo passo a correre, al simulatore o a provare, meglio è. Vorrei essere attivo in questo periodo prima della 500 Miglia, dato che la macchina richiede una preparazione tra assetti e gestione che non posso tralasciare per poi avere problemi. In squadra abbiamo gente come Sam Schmidt, Zak Brown e Gil De Ferran che hanno esperienza e sanno cosa serve per essere pronti, quindi sono aperto a tutto".