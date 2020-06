IMSA: Tincknell diventa pilota ufficiale Multimatic per la Mazda

La Multimatic Motorsports effettua il primo importante passo da quando ha preso l'impegno di occuparsi delle Mazda nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship andando a firmare con contratto pluriennale Harry Tincknell.

L'inglese continuerà così il legame con la squadra canadese, con cui collabora dal 2016 (anno in cui cominciò l'avventura sulla Ford GT di Chip Ganassi), non solo guidando il prototipo DPi, ma potendo prendere parte anche alla 24h di Le Mans con la Aston Martin.

"Multimatic mi ha dato una bella fiducia quando mi mise sotto contratto nel 2016 perché avevo qualche esperienza in questo tipo di competizioni, ma non con le GT - racconta il 28enne - Ho colto l'occasione immediatamente e in quattro anni mi ritrovo ad essere pilota ufficiale con accordo pluriennale: è fantastico!"

"Con la Mazda DPi ho subito intrapreso un bellissimo programma che ci ha portato a vincere l'anno scorso per la prima volta a Watkins Glen con Jonathan Bomarito ed Olivier Pla, per cui sono entusiasta al pensiero del futuro assieme. La Multimatic e una azienda di successo, ma anche una famiglia. Già dal programma Ford GT ho creduto moltissimo nel team, hanno dimostrato quello che sanno fare e spero di restare con loro a lungo".

Larry Holt di Multimatic ha aggiunto: "Harry si è integrato alla grande in tutti i nostri programmi portando la Mazda DPi nella giusta direzione. Ha vinto la prima gara con questa auto a Watkins Glen nel 2019 con il suo inimitabile stile, grazie ad una spettacolare mossa alla curva 8 per passare Montoya, 10" dopo che gli avevo detto che eravamo a posto così. Le attività sportive di Multimatic stanno crescendo, così come i nostri talenti alla guida e avere Harry a bordo per i prossimi anni significa assicurarci uno fra i migliori del mondo".