IMSA: cambiano le date di Laguna Seca, Lime Rock e Mid-Ohio

In attesa di ripartire la prossima settimana a Daytona, l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha apportato ulteriori modifiche al proprio calendario 2020, che era già stato revisionato un paio di volte per via della pandemia di Coronavirus.

Per tutta l'estate non ci sono variazioni, quindi dopo Daytona avremo Sebring, Road America e Virginia International Raceway ad ospitare i protagonisti della serie endurance a stelle e strisce.

Il 4-6 settembre non si andrà invece a Laguna Seca come inizialmente previsto, poiché la tappa è stata posticipata al 1° novembre prendendo il posto di Lime Rock; in quel weekend avremo invece il round di Watkins Glen, seguito la settimana successiva proprio da Lime Rock, mentre resta al suo posto il 25-27 settembre Mid-Ohio, così come la Petit Le Mans del 15-17 ottobre.

Invariata anche la data della 12h di Sebring, posticipata da marzo al 12-14 novembre.

“La revisione del calendario 2020 è stata necessaria in modo che i finanziatori dell'IMSA potessero trarne il massimo beneficio - ha detto il presidente della serie, John Doonan - E' anche il risultato di grande spirito di collaborazione con i nostri promoter".

“Sportare le gare del nord-est a settembre ci aiuterà dal punto di vista meteorologico e avere il round di Laguna Seca nel fine settimana di Halloween ha un potenziale spettacolare prima del gran finale di Sebring".

Calendario IMSA 2020 revisionato

25-26 gennaio — 24h di Daytona (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

3-4 luglio — Daytona (DPi, GTLM, GTD)

17-18 luglio — Sebring (DPi, LMP2, GTLM, GTD Sprint Cup)

31 luglio, 2 agosto — Road America (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

21-23 agosto — Virginia Intenational Raceway (GTLM, GTD)

4-6 settembre — Watkins Glen (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

11-12 settembre — Lime Rock Park (GTLM, GTD)

25-27 settembre — Mid-Ohio (DPi, GTLM, GTD)

15-17 ottobre — Petit Le Mans (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

30 ottobre/1 novembre — Laguna Seca (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

12-14 novembre — 12h di Sebring (DPi, LMP2, GTLM, GTD)