IMSA | Il Racing Team Turkey porta Correa alla 24h di Daytona

Il Racing Team Turkey ha annunciato che prenderà parte alla 24h di Daytona, round d'apertura della stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship.

Per la squadra Campione LMP2 PRO/AM della ELMS e che collabora con TF Sport si tratta dell'esordio negli Stati Uniti e in una gara di 24 Ore come quella della Florida, alla quale si presenterà con la sua Oreca 07-Gibson.

A condurla saranno Salih Yoluç e Charlie Eastwood, ai quali si uniranno Phil Hanson e Juan Manuel Correa, che vedremo all'opera fin dai test 'Roar Before the 24' previsti per il 20-22 gennaio, seguiti poi dalla corsa vera e propria che scatterà il 28 gennaio.

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Jack Aitken, Charlie Eastwood, Salih Yoluc Photo by: Eric Le Galliot

"È fantastico tornare negli Stati Uniti, non solo con la partecipazione alla Classe GTD, ma anche con il Racing Team Turkey in LMP2", afferma Tom Ferrier, Direttore di TF Sport, che qualche giorno fa ha annunciato l'iscrizione di una Aston Martin GT3 a Daytona.

"Abbiamo dimostrato quanto siamo in grado di fare sulla scena europea e, con una formazione fortissima, non ho dubbi che lotteremo per la vittoria a Daytona".

Yoluç aggiunge: "Questo evento è molto importante per me. Personalmente, vincere la tripla corona del mondo dell'endurance, con la 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore di Spa, è uno dei miei due grandi obiettivi nel mondo delle corse, e questo evento sarà ancora più speciale perché si tratta della prima gara di 24 ore per il Racing Team Turkey!"

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Jack Aitken, Charlie Eastwood, Salih Yoluc Photo by: ELMS