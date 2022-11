IMSA | Braun sarà compagno di Blomqvist sulla Acura LMDh di MSR

La Meyer Shank Racing ha scelto di ingaggiare Colin Braun per la stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship.

Per il 34enne si tratta di un ritorno col team che lo vide protagonista alla 24h di Daytona del 2009, prima di intraprendere nuove sfide, e con cui ha svolto di recente un test.

Il prossimo anno Braun, reduce da esperienze di vario genere coi prototipi LMP2 e LMP3, sarà compagno di squadra di Tom Blomqvist al volante della nuovissima Acura ARX-06 LMDh per dare l'assalto alla Classe GTP.

#54 CORE Autosport, Ligier JS P320, LMP3: Colin Braun Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

“Sono incredibilmente entusiasta di essere stato ingaggiato da Meyer Shank Racing per la stagione 2023, sappiamo tutti che è un team di vertice fin dai tempi della Grand-Am, con cui ho avuto l'onore di realizzare il record di velocità a Daytona", ha commentato il neoarrivato.

"Visto da fuori, quello che è riuscito a costruire Mike Shank è stato incredibile, si vede la passione di tutta la squadra per le gare e questo dà motivazioni per ambire al successo".

“MSR ha avuto una grandissima stagione nel 2022 e so che ci sono altissime aspettative, ma sono pronto per questa sfida. Non vedo l'ora di condividere il volante con Tom, la cui esperienza nel mondo dell'elettrico sarà di grande aiuto per tutti noi".

"Sono pronto per cominciare a lavorare e tornare a competere per la prima categoria dell'IMSA con la Acura LMDh, cercando di vincere la Classe GTP".

Shank ha aggiunto: "Penso che tutti sapessimo quanto la sua esperienza sarebbe stata utile in questa sfida. Siamo stati fortunati a poter già lavorare assieme a Daytona, dove ha centrato il record di velocità".

"Sappiamo che è un'ottima pedina, con Tom forma un equipaggio davvero consistente per il 2023”.