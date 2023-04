GTWC | Rossi: "Futuro? Ora non so, dipenderà dalla mia velocità"

Primo giorno di scuola per Valentino Rossi, di scena a Monza nel GT World Challenge per la prima uscita del 2023 in Endurance Cup.

Il 'Dottore', acclamatissimo dal folto pubblico che lo attende per foto e autografi fuori dai box del Team WRT, oggi è stato protagonista anche di un errore che lo ha visto finire contro le barriere alla 'Parabolica' durante le Pre-Qualifiche.

Questo non ha tolto il sorriso al ragazzo di Tavullia, apparso molto concentrato sul nuovo impegno a bordo della BMW M4 GT3 #46 condivisa con Maxime Martin ed Augusto Farfus, voglioso di mettersi ancora in gioco nella serie di SRO Motorsports Group e di crescere prima di fare ulteriori passi avanti.

Di attualità e futuro Rossi ha parlato nella conferenza stampa che si è tenuta nella sala stampa dell'Autodromo brianzolo davanti a tutti i giornalisti, fra cui Motorsport.com.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin Photo by: BMW Motorsport

"Finalmente si ricomincia la stagione Europea, la seconda per me in questo campionato. Partire da Monza è speciale, siamo in Italia e qui ho fatto tanti rally, quindi mi piace il posto e il tracciato. Il 2023 è un anno di cambiamenti per me, dato che il team è passato a BMW rispetto ad Audi", esordice Valentino.

"Con la M4 mi trovo bene, abbiamo fatto molti test, credo che in alcune piste potremo andare bene, in altre forse soffriremo, ma in generale parliamo di una vettura molto diversa rispetto all'Audi. A me e alla squadra servirà un po' di tempo per capirla bene e tirarne fuori tutto il potenziale, ma in questo campionato non si possono fare previsioni".

Com'è andata la giornata di oggi?

"Come tempi non male, purtroppo ho fatto un errore alla Parabolica andando un po' troppo a sinistra toccando la riga bianca e quando ho frenato l'ho persa. Ho colpito le barriere, ma non ci sono troppi danni. Il problema è che abbiamo perso tempo utile per affinare ulteriormente le cose, vedremo come andremo in gara dopo le Qualifiche, dato che già oggi tra mattina e pomeriggio siamo riusciti a migliorare l'auto".

Monza pensi sia adatta alla tua macchina o meglio aspettare altri tracciati per esprimere il massimo potenziale?

"Secondo me Monza non è una delle migliori piste per la BMW, da quello che si è visto oggi le Mercedes sono molto veloci, come sempre del resto. Anche le Audi vanno benissimo, penso che siano quelle più competitive. Qui il tempo si fa in frenata e dobbiamo ancora migliorare, però dal mattino al pomeriggio siamo cresciuti e la situazione è buona. In queste gare può succedere di tutto, sono lunghe e comunque ho due compagni molto forti. Al Paul Ricard e a Zandvoort ci siamo trovati bene, forse anche a Spa, ma fino a quando non sei lì è difficile capire bene i valori in campo".

Dopo le Libere cosa c'è da sistemare nel set-up? Pensi che l'incidente di oggi abbia tolto qualcosa a voi per la Qualifica?

"Stiamo lavorando soprattutto per migliorare la frenata, in mattinata eravamo in difficoltà su un asfalto ondulato. Le modifiche per il pomeriggio mi erano piaciute maggiormente, poi ho fatto un errore, ma io sto bene e la vettura dovrebbe essere a posto. Abbiamo perso tempo e sarebbe stato interessante vedere come potevano andare Augusto e Maxime. Non ci voleva, colpa mia. Però ho due compagni che appena salgono vanno subito forte, quindi vediamo domani".

Le previsioni hanno messo possibile pioggia, con l'assetto della macchina come pensi di trovarti in quelle condizioni?

"Pare che il meteo stia migliorando, ma forse verrà a piovere per l'ultima ora e lì ci sarà da divertirsi perché qui può succedere veramente di tutto e non si possono fare previsioni. Abbiamo girato poco sul bagnato con questa macchina, solo qualche giro a Zandvoort, quindi non saprei. Spero nell'asciutto, ma se verrà la pioggia sarà molto divertente".

Quali sono le differenze maggiori tra Audi e BMW?

"La più grande differenza è sicuramente il motore, perché la M4 ha il turbo ed è montato all'anteriore. Questo cambia l'utilizzo delle marce e i punti di frenata perché è più pesante davanti. Inoltre è una macchina più grande, il che dà vantaggi e svantaggi. Nelle curve veloci è più stabile e rapida, ma in generale nelle parti veloci della pista dà più confidenza. Per questo dicevo che serviranno tempo e chilometri per capire bene come tirarne fuori il massimo potenziale".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus Photo by: Bathurst 12H

Come ti stai adattando col team alla nuova auto?

"Con WRT mi trovo veramente bene, è una squadra che da tempo è impegnata in questo campionato. E' una sfida nuova, quello che mi sta piacendo molto è che BMW sta dando tanto supporto come azienda al progetto, molto più di quello che accadeva l'anno scorso".

Per il tuo futuro hai ancora in mente il WEC e Le Mans?

"Al momento sono sincero, non lo so. Dipenderà molto dalle mie prestazioni, sicuramente l'obiettivo è correre a Le Mans, che è parte del WEC. Però mi piace moltissimo il GT World Challenge perché il livello è molto alto e sei in pista con vetture della stessa categoria. Inoltre abbiamo la 24h di Spa che è la più grande gara per GT3. Può essere che in futuro si pensi a qualcosa di misto, gare WEC e gare GTWC, ma vedremo perché ora non lo so".

La tua prossima sfida qual è?

"Mi piacerebbe andare forte e veloce, raggiungere i primi della categoria. Poi fare anche altre gare, ho avuto la possibilità di correre la 12h di Bathurst che è stata bellissima, ma ci sono tanti eventi che meritano con le GT3. Per il resto, davvero, non lo so nemmeno io cosa farò. Non mi sono posto un obiettivo preciso, può essere che ci sia la possibilità di guidare prototipi come la LMP2 o la LMDh, ma molto dipenderà dalla mia velocità".

Questo è un po' il primo giorno di scuola per te, senti ancora quelle sensazioni d'un tempo?

"Sì, un misto tra adrenalina e tensione, eccitante e sempre bellissimo. Diciamo che me la sto vivendo molto meglio rispetto alla MotoGP, sono più tranquillo con le auto. Poi ovviamente in griglia le sensazioni prima della partenza le vivo ancora in un certo modo... non si sta proprio benissimo, però sono cose belle".