GTWC | Primi giri poco fortunati per Valentino Rossi ad Imola

Valentino Rossi ha ufficialmente inaugurato la sua nuova carriera da pilota di auto nelle Prove Libere del GT World Challenge Europe ad Imola.

Sul circuito del Santerno, sotto un bel sole che prova a scaldare la fredda mattinata e l'asfalto presentatosi umido, i protagonisti dell'Endurance Cup hanno cominciato a preparare il primo fine settimana della stagione 2022.

Nella giornata di venerdì le attività erano limitate alle sole prove per i concorrenti dotati di licenza "Bronze" e in un paddock dove i primi colori gialli col #46 cominciavano ad apparire, di Valentino spiccava il motorhome e null'altro.

Nel tardo pomeriggio il briefing dei concorrenti in sala stampa e le foto ufficiali da scattare hanno finalmente fatto uscire il campione di Tavullia dalla sua 'tana', mostrandosi molto sorridente e disponibile con le persone (fra cui anche colleghi e meccanici rivali) che gli chiedevano una foto e un autografo.

#46 Team WRT, Audi R8 LMS GT3 EVO2: Frédéric Vervisch, Nico Muller, Valentino Rossi Photo by: Francesco Corghi

Oggi si sono aperte le danze e Rossi è stato mandato in pista per secondo dal Team WRT, dando prima spazio a Frédéric Vervisch per cominciare la messa a punto sull'Audi R8 LMS.

Il belga ha effettuato 11 tornate su fondo non ancora in perfette condizioni, riuscendo proprio all'ultima a stampare il suo migliore in 1'40"586, che poi è risultato anche quello del trio.

Ecco quindi il turno del 'Dottore', per la verità non proprio fortunato perché nei 14 giri effettuati si è spesso trovato nel traffico e pure costretto a rallentare da un paio di neutralizzazioni tramite Full Course Yellow, procedendo a passo costante e lento.

Rossi, il cui miglior tempo è risultato 1'42"564 e più costante attorno all'1'43", è rientrato ai box ad una trentina di minuti dalla bandiera a scacchi per ulteriori giri di Vervisch e dello stint finale di Nico Müller, con la formazione della #46 che ha concluso al sesto posto assoluto e in Classe PRO.