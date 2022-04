GTWC | Imola, Libere: Mercedes-Akkodis davanti, Rossi 6°

La Mercedes dell'Akkodis-ASP Team ha centrato il miglior tempo al termine delle Prove Libere che hanno dato il via alla stagione 2022 dell'Endurance Cup del GT World Challenge Europe.

Ad Imola la mattinata si è presentata fredda, ma soleggiata nonostante qualche nuvola nera minacciosa in arrivo e al termine dei 90' a disposizione dei concorrenti la AMG #88 di Juncadella/Marciello/Gounon ha svettato in 1'40"298, conquistando la vetta della Classe PRO.

La vettura tedesca ha anche avuto una lieve collisione con una Audi come ha spiegato Juncadella, ma nulla che le potesse negare di concludere davanti alla Aston Martin Vantage #95 del team Beechdean AMR (Thiim/Sorensen/Martin), staccata di 0"127.

Terzo crono per Engel/Schothorst/Stolz con la Mercedes #2 di GetSpeed, mentre Legéret/Niederhauser/Mies sono i migliori dei piloti Audi, piazzandosi quarti con la R8 LMS #25 di Saintéloc Racing a meno di due decimi dalla vetta.

A seguire abbiamo invece le Audi del Team WRT, con Vanthoor/Van Der Linde/Weerts (#32) che fanno lievemente meglio di Vervisch/Müller/Rossi (#46), segnalando che Valentino non ha avuto uno stint pulitissimo, incappato più volte nel traffico e in un paio di Full Course Yellow.

Le interruzioni sono state diverse nell'arco della sessione, specialmente per risistemare il paletto che i commissari hanno posto nella chicane della 'Variante Alta' per non far tagliare troppo le macchine.

Questo oltretutto ha fatto sì che la Top10 generale fosse racchiusa in appena 0"385, nella quale abbiamo al settimo posto Verhagen/Hesse/Harper con la nuova BMW M4#50 di Rowe Racing, tenendosi dietro l'Audi #12 di Haase/Drudi/Ghiotto (Tresor by Car Collection), Klien/Abril/Lind sulla McLaren #111 di JP Motorsport e la Ferrari di Iron Lynx #71 del trio Rigon/Serra/Fuoco .

In Silver Cup bene l'Audi #99 di Schöll/Zug/Aka (Attempto), ottava assoluta. Molto più indietro nella classifica generale ecco Schiller/AL Zubair/Jeffries con la Mercedes #777 di Al Manar Racing by HRT secondi e seguiti da Gazeau/Baert/Panis sull'Audi #26 di Saintéloc.

In Gold Cup i primi sono Liebhauser/Ferrari/Auer sulla Mercedes #57 di Winward, in Pro-Am svettano Costantini/Machiels/Bertolini al volante della Ferrari #52 di AF Corse.

In grassetto il pilota autore del miglior crono

GTWCE Endurance Cup - Imola: Prove Libere