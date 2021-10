GT Sprint, Mugello, Libere 2: zampata della Ferrari-AF Corse #52

Temperature tipicamente autunnali per questo appuntamento del GT Italiano Sprint, con aria a 15,3° e asfalto a 16,8° qui al Mugello.

Allo scattare del semaforo verde, tutte le vetture sono entrate in pista, la prima è stata la Ferrari 488 GT3 di Di Amato-Naussbaumer.

Primo crono per la Huracan di Frassineti-Ghiotto davanti al compagno di squadra Llarena. Terza la Ferrari della Kessel Racing con Earle-Schirò.

FCY-VSC per una vettura in sabbia alla Casanova, la Huracan di Iacone-Tempesta che riescono a guadagnare i box. Green Flag e si riparte con la sessione.

Tra le GT Cup svettano Berton-Riva davanti a Jackson-Hollings (Kessel Racing), tornano al comando Vebster-Linossi. In GT4 Pera-Di Giusto sono al comando con ma i compagni Carboni-Romani fanno meglio.

Terza piazza per la M4 di Neri-Fascicolo. Bene la Mercedes di Segù-Baruch che sale in sesta posizione con 1’49”510. 1’48”095 è il tempo della Huracan di Ghiotto-Frassineti, sempre davanti alla Ferrari di Di Amato-Naussbaumer e la R8 di Postiglione-Mancinelli.

Nicolosi-La Mazza hanno cominciato a lavorare sulla Porsche dopo un problema al differenziale durante la prima sessione. Vola la Honda di Zanotti-Cabezas che si porta in seconda posizione con 1’48”123. Testacoda alla Scarperia per Llarena che riesce a rientrare in pista.

Passano in testa Sbirazzuoli-Delacour con l tempo di 1’47”627. Sessione che si conclude senza grandi acuti, in evidenza la prestazione di Zanotti-Cabezas.

In GT Cup passano in prima posizione Barri-Dionisio, seconda piazza per Vebster-Linossi e terza per Levorato, quest’ultimo debuttante nella categoria e attualmente impegnato nel Porsche Carrera Cup Italia, al Mugello per fare esperienza e soprattutto chilometri.

In GT4 sempre in testa Di Giusto-Pera davanti ai compagni di squadra Romani-Carboni e Magnoni-Di Fabio.

Domani le qualifiche a partire dalle 9;55.

La tappa del Mugello del GT Italiano Sprint sarà visibile in diretta su Motorsport.com

