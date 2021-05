GT Sprint, Monza: Honda e Mercedes centrano le Pole Position

Nova Race e AKM-Antonelli Motorsport festeggiano le Pole Position per le gare di Monza del GT Italiano, svettando nelle due sessioni di Qualifica con le rispettive Honda NSX e Mercedes-AMG.

Q1

Era nell’aria e alla fine la pioggia si è manifestata sul tracciato brianzolo. Al semaforo verde non cade, tutti i piloti si sono diretti all’uscita box in attesa del via, nonostante la segnalazione WET RACE tutto sono sulle slick.

In caso di pioggia un tempo con le coperture “lisce” può scapparci. Scatta puntuale la sirena del via libera con Hudspeth primo del gruppo, davanti a Curti, Giardelli e Casè.

Guidetti sale in vetta con la Honda NSX by Nova Race con 1’49”501, a seguire Filippi, Agostini e Mancinelli. Tra le Cup Vebster è il più veloce ma il giovane Giardelli fa meglio, il GT4 lotta tra Babini, Ferri e De Castro.

Guidetti vola con la Honda e si riporta davanti, con Hudspeth e Crestani sugli scarichi. Ottimo Pijl che con la Huracan comanda la Cup ed è ottavo assoluto. Guidetti è il primo sotto il muro del 1’48”, il suo crono è 1’47” 826.

Ottima prestazione per Jacopo Guidetti che fa sua la prima pole della stagione con la Honda NSX di Nova Race, davanti a Sean Hudspeth con la 488 di AF Corse, terza posizione per Luca Filippi, sempre su Ferrari.

Quarto Fabrizio Crestani e quinta posizione per Alex Frassineti. Pijl primo tra le Cup davanti a Giardelli e Vebster. Tra le Gt4 la spunta Babini davanti a Ferri e De Castro.

Q2

Pochi minuti per cambiare pilota e pneumatici per affrontare la seconda qualifica, tempo stabile da slick. Ma al semaforo verde un leggera pioggia inizia a cadere. Appena dopo lo start, bandiera rossa per l’uscita di una vettura.

Riva in staccata alla Roggia ha perso il controllo andando ad impattare, nessuna conseguenza per il pilota. Sia lui che Berton saranno regolarmente al via dopo il lavoro dei meccanici per riparare la macchina.

Tutti i piloti ai box, grande indecisione con team che attuano strategie diverse, alcuni restano con le slick altri con le rain a dieci minuti dalla fine.

Vilander sigla il primo tempo con 2’04”653, abbassa il limite Zanotti con la NSX portando il limite a 1’55”493, seguito dal compagno di squadra De Luca.

Ottimo Segù con la Mercedes che sale terzo, Vilander a martello si mette tra le due Honda, Segù si migliora ancora, ma cinque minuti dalla fine le due Honda sono davanti.

Tra le Cup svetta Curti davanti a Giardelli e Francesca Linossi.

In GT4 Di Giusto davanti a Gagliardini e Carboni. Ultimi minuti caldi, Segù si porta in Pole davanti a De Luca con Vilander terzo. Vola Giardelli, primo tra le Cup e nono assoluto. Strepitoso Tony Vilander, passa davanti con 1’52”123, Segù non lo molla e abbassa a 1’51”078.

Tra i due litiganti passa De Luca con un “tondo” 1’49”000, subito dietro bella prestazione per Ferrari con la R8 ma Segù fa meglio, bene la Schreiner con il nono tempo assoluto.

Bene Ceccotto, quarto con la Huracan LP. Tra le Cup svetta Giardelli davanti a Iacone e Curti.

Tra le GT4 Di Giusto davanti a Gagliardini e Arrigosi.

Seconda sessione molto combattuta, un problema ha rallentato Barri, senza tempo per un guaio elettrico al volante.

GT ITALIANO SPRINT - Monza: Classifica Q1

GT ITALIANO SPRINT - Monza: Classifica Q2

#21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Toni Vilander 1 / 33 Foto di: ACI Sport #14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Daniel Mancinelli, Vito Postiglione 2 / 33 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth 3 / 33 Foto di: ACI Sport #55 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo: Jacopo Guidetti, Francesco Massimo De Luca 4 / 33 Foto di: ACI Sport #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Matteo Greco, Fabrizio Crestani 5 / 33 Foto di: ACI Sport #12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Riccardo Agostini-Lorenzo Ferrari, #14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Daniel Mancinelli, Vito Postiglione 6 / 33 Foto di: ACI Sport Azione in pit-lane 7 / 33 Foto di: ACI Sport Azione in pit-lane 8 / 33 Foto di: ACI Sport #251 Ebimotors, Porsche 718 Cayman GT4: Mattia Di Giusto, Fabio Babini 9 / 33 Foto di: ACI Sport #55 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo: Jacopo Guidetti, Francesco Massimo De Luca 10 / 33 Foto di: ACI Sport #399 Team Italy, Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo: Ermanno Dionisio, Giacomo Barri 11 / 33 Foto di: ACI Sport #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Matteo Greco, Fabrizio Crestani 12 / 33 Foto di: ACI Sport #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Matteo Greco, Fabrizio Crestani 13 / 33 Foto di: ACI Sport #7 BWM Team Italia-Ceccato Motors, BMW M6 GT3: Stefano Comandini, Marius Zug 14 / 33 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth 15 / 33 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth 16 / 33 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth 17 / 33 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Pietro Perolini, Jonathan Cecotto 18 / 33 Foto di: ACI Sport #251 Ebimotors, Porsche 718 Cayman GT4: Mattia Di Giusto, Fabio Babini 19 / 33 Foto di: ACI Sport #21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Toni Vilander 20 / 33 Foto di: ACI Sport #14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Daniel Mancinelli, Vito Postiglione 21 / 33 Foto di: ACI Sport #14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Daniel Mancinelli, Vito Postiglione 22 / 33 Foto di: ACI Sport #90 AKM-Antonelli Motorsport, Mercedes-AMG GT3 Evo: Luca Segù, Bar Baruch 23 / 33 Foto di: ACI Sport #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Matteo Greco, Fabrizio Crestani 24 / 33 Foto di: ACI Sport #399 Team Italy, Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo: Ermanno Dionisio, Giacomo Barri 25 / 33 Foto di: ACI Sport #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Alex Frassineti, Luca Ghiotto 26 / 33 Foto di: ACI Sport #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Alex Frassineti, Luca Ghiotto 27 / 33 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth 28 / 33 Foto di: ACI Sport La Pit Lane 29 / 33 Foto di: ACI Sport #90 AKM-Antonelli Motorsport, Mercedes-AMG GT3 Evo: Luca Segù, Bar Baruch 30 / 33 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Pietro Perolini, Jonathan Cecotto 31 / 33 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Pietro Perolini, Jonathan Cecotto 32 / 33 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Pietro Perolini, Jonathan Cecotto 33 / 33 Foto di: ACI Sport