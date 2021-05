GT Italiano, Monza: Gara 1 rinviata a domenica per pioggia

Alla fine la pioggia è arrivata e la partenza della prima gara della stagione 2021 è WET RACE.

Partenza dietro Safety Car, con i piloti che hanno iniziato a “scaldare” l’intero pacchetto, temperatura aria e asfalto che sfiora i 15°.

Testacoda di Simon Mann in regime di Safety, causa un acquaplaning e gara chiusa in anticipo. Dopo quattro passaggi in regime di neutralizzazione, la gara viene sospesa con bandiera rossa. Per la vettura di Simon Mann, il Team AF Corse ha iniziato i lavori per ripristinare la 488 GT3 per domani.

La decisione finale è la seguente, la Gara 1 verrà recuperata domani mattina alle ore 09.10, sulla distanza di 36’+ 1 Giro. In realtà è la continuazione della gara , con la bandiera rossa la classifica si è congelata al giro n°3 ed essendo stati percorsi più di due passaggi, la gara continua e non riparte da zero.

Nel pomeriggio la pioggia non ha mai smesso di abbattersi sul circuito brianzolo, da scoprire domattina quali saranno le condizioni.

