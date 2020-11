GT Italiano, Monza, Libere 3: acuto di Spinelli e Moiseev

Partenza all’alba per le vetture GT che aprono i lavori in questa seconda giornata. Condizioni non ottimali vista la temperatura dell’asfalto a zero gradi e quella dell’aria poco superiore ai sette.

Installation lap per la M6 di Comandini-Zug-Krohn. Primo crono della sessione per la Mercedes della Linossi, divisa con Zampieri e Lorandi 1’51”031, davanti alla Porsche di Pampanini-Calamia e la 488 GT3 EVO di Hudspeth-Michelotto-Greco.

Dopo due giri di “riscaldamento” iniziano a scendere i tempi, la Mercedes #27 porta il limite a 1’49”753. Calamia-Pampanini scendono a 1’49”330, seconda la #27 Linossi-Lorandi-Zampieri, terza la Ferrari di Vezzoni-Di Amato. In GT4 Gnemmi-Pera-De Castro leader con 2’00”862 dvanti a Marchi-Di Giusto-De Amicis e Talarico-Cutrera e LMDV.

Di Amato-Vezzoni passano davanti, portando il limite a 1’48”607. Sale in seconda posizione la M6 con 1.48”691, mentre Di Amato-Vezzoni scendono a 1’48”230. Veloce la Mercedes AMG GT3 di Zampieri-Lorandi-Linossi, il motore si trova a suo agio in Brianza e 1’48”034 è il tempo che porta l’equipaggio in testa alla classifica provvisoria.

Roda-Rovera-Fuoco portano il limite a 1’47”895, subito dietro la Porsche di Calamia-Pampanini a 0.036 dalla Rossa. Questa la situazione a metà sessione.

Nel frattempo c’è stato un cambio in “corsa” con Pampanini-Calamia che passano in PRO-AM mentre Magnoni rinuncia al weekend per impegni di lavoro.

Spinelli-Moiseev salgono in testa con 1’47”426, poi migliorato in 1’47”173. Si vedono Pulcini-Nemoto-Giammaria che salgono in seconda posizione, hanno girato poco nelle prime due sessioni e ora iniziano a scalare la classifica in vista di qualifica e gara con il tempo di 1’47”752, sesti i compagni di squadra Kroes-Tujula-Schandorff.

Classifica cristallizzata con Moiseev-Spinelli davanti a Pulcini-Nemoto-Giammaria, Roda-Rovera-Fuoco. Oggi pomeriggio si inizia a fare sul serio, non perché ora non lo fosse, con la sessione di qualifica a partire dalle 14.45.