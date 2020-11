A Monza c'è una BMW M2 che scatena una curiosità...maschia!

La curiosità è donna? Non credo proprio, anche i “maschietti” sono curiosi e in particolare quelli amanti del Motorsport.

La M non è scritta grande a caso, anzi. Gironzolando nel paddock di Monza e curiosando dentro ai box, Motorsport.com si è imbattuto “casualmente” in un area Molto particolare e anche qui la M grande che non è piazzata a caso.

All’interno abbiamo trovato la BMW M2 CS Racing, nuova di pacca. La prima domanda chiaramente che ci siamo fatti riguardava la presenza di questa vettura, ovviamente nei colori ufficiali, visto che in Italia non può correre perché non c’è una vera categoria nella quale posizionarla.

Altro indizio, la presenza di Roberto Ravaglia e dello Staff di Promodrive che salutiamo ovviamente. Entrambi muti come pesci, saluti di rito a parte, abbiamo cominciato ad indagare come un moderno “Sherlock Holmes”.

La vettura sembra la degna erede delle BMW M235i/M240i Racing che hanno avuto un grandissimo successo in tutto il mondo.

Derivata dalla versione stradale, la versione “Racing” aumenta in modo esponenziale il DNA da corsa e sembra nata per mordere l’asfalto.

Motore ovviamente sei cilindri, un tre litri che esprime dai 280CV fino ad arrivare a 450CV; l’incremento avviene tramite lo switch della centralina elettronica che solo la casa madre può variare? Chi lo sa.

Auto che guarda non solo alle gare Sprint, il serbatoio base contiene 84 litri mentre la versione Endurance 120 litri.

Tra le varie peculiarità ci sono gli pneumatici Michelin, il DSC/ABS, pinze a sei pompanti davanti e quattro dietro e tante altre possibilità di “personalizzazione”.

I costi? Da 95.000€ a 113.900€ (IVA esclusa) a secondo della versione.

A questo punto cosa potremo aspettarci nel 2021? Un monomarca? Magari promosso da Promodrive insieme al Mini Challenge? Chi lo sa...

Ma ricordate la curiosità non è solo donna. Benvenuta alla M2 CS Racing!