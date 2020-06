Zanardi: Papa Francesco scrive: "Sei un esempio. Prego per te"

"Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta". Lo hanno pensato e detto in tanti, pensando ad Alex Zanardi. Non solo in questi terribili giorni, in cui Alex sta lottando per la vita all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dopo il tremendo incidente di venerdì scorso, ma ogni volta che lo si è visto trionfare in macchina, in handbike, ma anche solo rivederlo con il suo sorriso - vero marchio di fabbrica dell'impatto che regala ogni qualvolta si ha il piacere di incontrarlo - dopo essere letteralmente sfuggito alla morte dopo l'incidente del Lausitzring in cui perse le gambe.

Eppure quella frase racchiude anche il pensiero di Papa Francesco, che nelle ultime ore ha voluto dedicare un pensiero e preghiere allo sfortunato campione bolognese e alla sua famiglia tramite una bella lettera recapitata a La Gazzetta dello Sport e pubblicata questa mattina.

"Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità".

"Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e per la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente, Francesco".

Questa lettera è l'ennesima testimonianza di quanto Zanardi sia un campione, una persona (più che personaggio) trasversale. Dimostra quanto sia entrato nel cuore e sotto la pelle di appassionati e non dello sport e cosa rappresenti per le persone attraverso il suo esempio.

Arriva il messaggio del figlio

Nelle ultime ore, inoltre, è arrivato anche il messaggio di Niccolò, il figlio di Alex, che è arrivato a Siena da qualche giorno per stare vicino al papà in queste ore così difficili per lui e per la sua famiglia.

"Forza papà, ti aspetto, torna presto", si legge sul profilo Instagram del giovane Zanardi. Un messaggio breve, semplice. Ma che racchiude tutto il pensiero e la speranza non solo della famiglia di Alex, ma di tutte le persone che in queste ore stanno seguendo con trepidazione l'evolversi del suo quadro clinico e che fanno il tifo per lui.