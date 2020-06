Motorsport Network annuncia il nuovo direttore di Motorsport Jobs

Londra, Regno Unito, 23 giugno 2020 – Motorsport Network, la piattaforma digitale integrate che viene visitata da milioni di fan delle gare e dell’automotive, è lieta di annunciare che Richard Brown è il nuovo direttore di Motorsport Jobs.

Motorsport Jobs ha attualmente 800 clienti nelle competizioni, nei team di gare in tutto il mondo e database dell’industria. Ora si sta espandendo anche verso l’automotive e verso il mercato della mobilità elettrica.

Motorsport Jobs ha unito aziende e professionisti qualificati dell’automobilismo per 67 anni tramite la rivista Autosport e, più recentemente, attraverso il dominio digitale creato quando Motorsport Network ha acquisito Autosport nel 2016. Si dedica a fornire una piattaforma globale per aiutare le imprese dell’industria a trovare i propri candidati perfetti, apportando conoscenze specializzate con un prodotto definito per garantire che le aziende ricevano solo candidati di qualità.

Richard arriva a Motorsport Network con un grande bagaglio nell’automotive, nel motorsport e più recentemente nell’industria del gaming. Durante i 9 anni in cui si è occupato di reclutamenti, ha creato relazioni importanti con un certo numero di aziende, team dell’automobilismo, consulti e forniture, creando soluzioni di contrattazione per soddisfare le diverse necessità di questi affari.

Richard ha una grande esperienza nella tecnologia della contrattazione e crede fermamente nell’utilizzo di questa e dei dati per migliorare l’esperienza del cliente, la qualità del servizio ed il tempo di contrattazione. Utilizzerà le ultime tecnologie che permettono di avere una maggiore varietà ed uguaglianza nella contrattazione dei lavoratori.

Richard Brown afferma: “Sono entusiasta di unirmi a Motorsport Network per sviluppare ulteriormente la nostra piattaforma Motorsport Jobs. Oltre alla nostra piattaforma mondiale di Motorsport, svilupperò le nostre offerte dell’automotive e dei veicoli elettrici per sostenere la complessa domanda e la crescita di questo settore nel mercato della mobilità globale, oltre a complementare la gamma di affari all’interno di Motorsport Network”.

“Non vedo l’ora di sviluppare la nostra piattaforma per fornire sostegno ed orientamento professionale ai nostri utenti, utilizzare soluzioni innovative per aiutare le imprese ad affrontare la continua carenza di abilità, uguaglianza e migliorare su scala globale, promuovendo la proposta della marca di chi contratta”.

Mahul Kapadia, COO Motorsport Network, afferma: “Come Motorsport Network, il nostro obiettivo è quello di innovare ed analizzare continuamente le offerte di servizi che soddisfano le necessità dei nostril milioni di lettori e telespettatori nell’industria automobilistica e dell’automotive. Attraverso Motorsport Jobs possiamo svolgere un ruolo chiave per migliorare la contrattazione dei team dell’automoblisimo, costruttori di auto ed il resto dell’ecosistema della comunità globale. Richard porta un’esperienza chiave nell’industria e questo ci aiuterà ad ampliare i nostri affari”.