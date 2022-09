Zanardi torna a casa: finalmente una bella notizia

Finalmente una buona notizia: Alessandro Zanardi è tornato a casa. Il campione bolognese è stato dimesso dall’Ospedale San Bortolo di Vicenza dove era ricoverato da agosto. La notizia al Giornale di Vicenza è stata data dal primario Giannettore Bertagnoni che ha parlato di paziente stabilizzato.

“Il nostro principale obiettivo – ha spiegato Bertagnoni – è stato di stabilizzare le condizioni cliniche generali di Zanardi. Ma, contestualmente, abbiamo proseguito il programma riabilitativo seguito durante il primo periodo di degenza”.

Zanna, quindi, ha potuto fare ritorno nella villa di Noventa Padovana che aveva dovuto abbandonare a causa di un incendio che si era innescato all’impianto fotovoltaico che aveva danneggiato i macchinari indispensabili alla sua assistenza, per cui si era reso necessario l’urgente ricovero in una struttura specializzata.

Ora ci sono nuovamente le condizioni per cui l’ex pilota di F1 e campione di Indycar, oltre che vincitore di quattro medaglie d’oro alle Paralimpiadi con l’handbike, possa rientrare a casa per essere seguito dalla moglie Daniela e dal figlio Nicolò.

Le condizioni di Alex sono in leggero e costante miglioramento dopo il drammatico incidente del 19 giugno 2020, quando, durante una staffetta con le handbike che stava percorrendo l’Italia, Zanardi aveva perso il controllo del suo mezzo in una curva in discesa andando a finire contro un camion tra Pienza e San Quirico d’Orcia, sulle colline della provincia di Siena.

La situazione era parsa subito gravissima ai soccorritori, ma la forte fibra e la tempra del combattente qual è Zanardi gli hanno permesso di superare anche questo dramma e ora rimane la speranza che la sua qualità della vita possa migliorare grazie alle continue e amorevoli cure della famiglia, pur nella consapevolezze di quelle che sono le sue difficili condizioni.