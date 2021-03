L'automobilismo che si fa arredo: l'idea di un appassionato designer toscano

Si chiama Giacomo Lazzaro e con lui il design automobilistico diventa arredo e “corre su quattro ruote”. Dunque casa/ufficio oppure garage? L'interior design e il mondo delle auto può mischiarsi in un mix a suo modo accattivante. E' così che il garage esce dal ruolo di mera rimessa outdoor e trova spazio all’interno del salotto di casa o al lavoro. L'idea di Lazzaro, designer toscano classe 1993, nasce dal mettere insieme la passione per il mondo delle auto da corsa e il desiderio di sperimentare nuove tendenze del living design. E da qui ne conseguono diversi e curiosi oggetti per il proprio salotto o l'ufficio riunioni da condividere con i colleghi.

Del resto, chi ha detto che le cassette degli attrezzi debbano essere soltanto contenitori per gli utensili? Oggi diventano anche complementi di arredo tra una coppia di poltrone vintage Anni ’70 in pelle marrone. A fare da cornice, la versione rossa del furgone assistenza Lancia, un'icona delle corse automobilistiche. Così lo sgargiante veicolo dei team dei campioni di rally rivive negli interni di tutti i giorni, con una nuova funzione: ridare lustro allo stile automotive. Tra i vari pezzi recuperati e riutilizzati ci sono anche ruote, taniche per il carburante e pezzi di ricambio di vetture. Oggetti di nuovo valorizzati che ora possono vivere una seconda vita, trasformati in complementi d’arredo e mobili di design.

Tra le applicazioni ideate, via libera allo “street style” in ufficio, dove un vecchio distributore di benzina convive con libreria, tavolo e sedie bianche in metallo. E si irradiano il rosso, il giallo e il verde del semaforo, con l'effetto che spicca sopra al pavimento color asfalto, con tanto di strisce pedonali.

“Tutto è nato in un grande capannone industriale di Pistoia - racconta il giovane designer -; nella mia terra volevo rendere unico un ambiente particolare come un capannone. Quale migliore soluzione se non utilizzare proprio la mia passione per il mondo auto e trasformare le vetture in oggetti funzionali di arredamento? Ho pensato così di riadattare veicoli interi o alcune loro parti, definendo, poi, il tutto con dettagli estetici complementari, come lampadari a sospensione o punti luce più moderni. Un modo per valorizzare l’ambiente con le loro forme uniche e contemporanee”.

Ecco che i pezzi di ricambio delle auto da corsa rivivono nelle fattezze di un tavolo basso da salotto, dove una parte del paraurti blu di una delle regine dei rally, la Subaru, si combina con il piano in vetro, materiale che richiama il lunotto posteriore del veicolo. Ma ce n'è davvero per tutti i gusti.

Gli sportelli delle auto da corsa o le vecchie insegne luminose diventano colorati quadri appesi alle pareti di casa. I soprammobili della libreria che mixa vetro antico, plastica e metallo sono insoliti fari di auto e volanti d’epoca. Il tavolo “design addicted” per la sala da pranzo? È in legno e riproduce l’intero modello in scala di un’auto da corsa.

La creatività nasce dal giocare con la fantasia e dal coraggio di osare, di far vivere le proprie idee anche attraverso una passione di sempre. “Immaginare, progettare, creare sono il mio mantra - racconta ancora Giacomo -. La conoscenza di materiali, lavorazioni e processi produttivi accumulata negli anni nei settori dell’arredamento e della moda mi permette di dare sfogo alla creatività e proporre ai clienti soluzioni mai scontate”.

Nel 2019 Lazzaro è stato nominato per i Frame Awards 2019, il premio organizzato da “Frame”, prestigiosa rivista olandese di interior design, nella categoria “Small Office of the Year”, ma i progetti per il futuro sapranno percorrere ulteriori strade: “Insieme al settore auto - conclude -, voglio valorizzare anche l’interior design del luxury yacht: un sogno che unisce artigianalità di lusso, manualità e stile”.

Buon “viaggio”, allora...