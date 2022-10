F4 | Wurz, Antonelli e Camara conquistano le pole a Monza

Si chiude all’Autodromo Nazionale Monza la doppia sessione di qualifica del mattino. Sono in 44 a scendere in pista, a partire dalle 8.30, con asfalto a 13° e umidità al 97%. Le condizioni del traffico finora inedite nell’Italian F.4 Championship 2022 non fermano i piloti di PREMA Racing che portano a casa un triplo successo. Sarà Charlie Wurz il poleman di gara 1, al via già quest’oggi alle 15.10. La piazza d’onore in gara 2 va al leader di Campionato Kimi Antonelli. In gara 3 a scattare dalla prima posizione sarà invece il talento brasiliano Rafael Camara.

Difficilissime le condizioni della qualifica sulla pista brianzola, con le strette varianti che riducono gli spazi per trovare il giro veloce nell’eccezionale quantità di Tatuus in pista. Qualche problema già nelle primissime battute, quando la sessione si interrompe appena agli inizi, costringendo tutti i piloti al pit in. Poi si riprende e prosegue senza interruzioni: a spuntarla è l’austriaco Wurz, firmando il miglior giro a 1’52.949.

Marcus Amand, US Racing, gli rimane incollato, nella gara del pomeriggio partirà dalla prima fila con un gap in qualifica di appena 2 millesimi. Ancora ridottissimo è poi il gap dal terzo, Rafa Camara, che blocca il cronometro a +0.011. Ad affiancarlo, nuovamente, un pilota di casa US Racing, il polacco Kacper Sztuka, a +0.165.

A seguire Alexander Dunne (US Racing) a +0.229 e Antonelli a +0.350. Le prime tre file sono dunque equamente distribuite tra i piloti PREMA e quelli del team tedesco US Racing. James Anthony Wharton (PREMA Racing) chiude la qualifica in P7 con un gap di +0.432, seguito a stretto giro dal norvegese di Van Amersfoort Racing Martinius Stenshorne (+0.456). A chiudere la top 10 ci sono poi Nikhil Bohra (US Racing) con +0.519 e Conrad Laursen (PREMA Racing) con +0.717.

La seconda qualifica soffre maggiori interruzioni, con problemi per William Karlsson (BVM Racing) e Jef Machiels (Monlau Motorsport) che chiudono senza segnare tempi validi. Camara trattiene a lungo il miglior crono, ma viene beffato sul finale da Antonelli che porta a casa la pole proprio nell’ultimo giro con 1’52.722. Con lui sfilano avanti anche Stenshorne (+0.019) e Dunne (+0.030). Camara resiste comunque in seconda fila, con la P4 a +0.111. Ancora una volta dunque distacchi ridottissimi per i piloti nei primi blocchi di partenza, in un appuntamento che si preannuncia molto equilibrato e denso di battaglie in pista. Dalla Terza fila scatteranno Wurz (+0.363) e Arvid Lindblad, pilota britannico di Van Amersfoort Racing (+0.441). Il maltese di US Racing, David Zachary, si aggiudica la P7 con +0.476, affiancato in gara 2 allo start in quarta fila da Wharton (+0.501). Dalle loro spalle scatteranno invece Laursen (+0.556) e l’esperto pilota francese di R-ace GP Hadrien David (+0.606) già impiegato con successo dal team quest’anno nel Formula Regional European Championship by Alpine.

La terza pole, determinata dal secondo miglior tempo registrato tra le due sessioni, va a Camara con 1'53.068. Ad affiancarlo nell’ultima gara del weekend sarà Stenshorne (+0.173), che guadagna così la prima fila per due volte nel fine settimana. Subito dietro un duo rosso Prema con Antonelli (+0.209) e Wurz (+0.297). In terza fila una coppia di piloti US Racing con Amand (+0.332) e Sztuka (+0.351), seguiti da Laursen (+0.359) e il britannico di PHM Racing Taylor Barnard (+0.388). A chiudere la top 10 Wharton (+0.409) e Bohra (+0.625).

La prima gara del fine settimana sarà al via già quest’oggi, sabato 8 ottobre, alle 15.10. Lo start di gara 2 è invece domenica 9 ottobre alle 9.10, con l’ultima gara nella serata, al via alle 17.10. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV, su Motorsport.tv e sui canali Facebook e Youtube dell’Italian F.4 Championship.

Charlie Wurz: "non posso che essere estremamente felice di aver ottenuto la pole position, soprattutto su una pista come Monza. Penso che il giro non sia stato dei migliori, ma avevo una buona scia, una buona posizione in pista e abbiamo lavorato duramente con la squadra durante i test per perfezionare il set up e alla fine l'abbiamo ottenuto e la sensazione è stata davvero buona. Sono felicissimo di aver ottenuto la pole position, la prima dell'anno, su una pista come questa è fantastico." Andrea Kimi Antonelli: “è stata una qualifica molto difficile, con tantissime bandiere rosse. Fortunatamente l’ultimo giro è bastato per la pole position e sono molto contento di partire primo in gara 2, adesso vedremo cosa faremo nella prima gara di oggi.” Rafael Camara: "penso sia stata una buona qualifica, siamo sempre nella top 5 e poi in gara 3 ho ottenuto la pole. È molto bello partire davanti, ma la gara è lunga, qui c'è una grande scia, quindi sarà una gara imprevedibile. L'importante è partire sempre tra i primi 5 e lottare per tutte le gare."