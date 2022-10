F4 | Monza: Charlie Wurz si prende una Gara 1 caotica

È stata una Gara 1 caotica quella andata in scena a Monza dove la vera protagonista è stata la safety car entrata in azione in ben 4 occasioni. L’unica certezza, però, è stato Charlie Wurz.

Il pilota del team PREMA, scattato dalla pole, è sempre rimasto al comando delle operazioni ed ha gestito al meglio ogni ripartenza riuscendo sempre a tenere a bada gli inseguitori che si sono alternati dietro di lui.

Una guida matura, concreta, che ha portato Wurz alla conquista di un successo meritato davanti ad Alexander Dunne e Kacper Sztuka. Il pilota irlandese, fresco di conquista del titolo nella F4 britannica, è stato autore ancora una volta di una prestazione maiuscola.

Scattato dalla quinta casella, Dunne ha guidato con circospezione al via evitando contatti potenzialmente pericolosi per poi approfittare di una incertezza di Rafael Camara e sopravanzare il brasiliano della PREMA per portarsi così in terza posizione.

Il sorpasso ai danni di Sztuka, poi, è stato da standing ovation ed ha consentito all’irlandese di agguantare il secondo gradino del podio e rubare punti preziosi in campionato ad un Camara che ha perso una grande occasione per recuperare terreno su Andrea Kimi Antonelli.

Il pilota bolognese, infatti, ha vissuto un sabato da dimenticare. Scattato dalla sesta piazza, Kimi è stato toccato proprio da Camara alla staccata della prima variante e dopo essere stato costretto ad andare sull’erba ha perso l’ala anteriore.

Antonelli si è visto obbligato ad entrare ai box per cambiare il musetto e riaccordarsi in fondo al gruppo. Le numerosi interruzioni con safety car, e i contati avvenuti nel corso dell’ultimo giro, hanno consentito a Kimi di risalire fino all’undicesima posizione.

Camara non ha invece approfittato di una rara giornata storta per il fenomeno bolognese e deve recriminare per non aver mai trovato lo spunto per andare a podio.

Come detto l’ultimo giro è stato caotico con tutti i piloti di centro gruppo impegnati a provare sorpassi al limite se non oltre.

Sono state numerose le vetture coinvolte in incidenti e bloccate nella ghiaia quando la bandiera a scacchi ha sventolato e ad approfittare del caos finale è stato Taylor Barnard, salito in quinta piazza davanti a Pedro Perino dopo essere scattato dalla sedicesima casella.

Buon settimo posto per Arvid Lindbland, mentre la top 10 si è completata con Valentin Kluss ottavo, Emerson Fittipaldi Jr. nono e Jonas Reid decimo.

Gara 2 scatterà domani alle 9.10 e sarà come sempre visibile in streaming su Motorsport.com.