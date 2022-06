F4 | Doppia pole per Antonelli a Spa, Camara al palo in gara 3

Conclusa la doppia sessione di qualifiche nel circuito di Spa-Francorchamps, il primo appuntamento europeo dell’Italian F.4 2022, che proprio quest’anno esordisce sullo storico tracciato belga, considerato l’unversità dei piloti di Formula 1.

Sono in 36 a scendere in pista in questo weekend, il giro più veloce di entrambe le sessioni va ad Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing, che conquista la pole sia in gara 1 che in gara 2. Il suo tempo nella prima qualifica è di 2’22.231, saranno nella gara di oggi (start ore 14.00) 3 i compagni di squadra Prema a seguirlo nelle prime file. Nell’ordine: James Wharton (+0.171), Rafael Camara (+0.200) e Charlie Wurz (+0.504). Quinto blocco di partenza in gara 1 per Nikita Bedrin, il Campione Rookie uscente, adesso in gara per l’Italian F.4 con il team PHM Racing, ha mantenuto un distacco di mezzo secondo dal leader. Terza fila con il 6° miglior tempo nella prima sessione di qualifica per Marcus Amand, US Racing, che chiude con un gap di 0.607.

7° Conrad Laursen (+0.864), ultimo rappresentante della scuderia di Grisignano di Zocco in pista, ancora in posizione avanzata, poi, per il team teutonico US Racing, Kacper Sztuka (+0.947), Alexander Dunne (+0.989) e Nikhil Bohra (+1.090). Ottimi piazzamenti poi anche per l’inglese di PHM Racing, Taylor Barnard, e la dama d’acciao Maya Weug (Iron Dames), che partiranno rispettivamente dall’11° e 12° blocco di partenza nella gara di oggi.

Nella seconda session il best lap, sempre al bolognese di Prema Racing, è segnato a 2’22.170. Nella prima gara di domani, domenica 19 giugno, Antonelli sarà affiancato dal brasiliano Rafael Camara (+0.202), quindi dietro altri due compagni di squadra, Wharton (+0.302) e Laursen (+0.671). Ancora P5 per Nikita Bedrin (+0.701), seguito dal trio di US Racing, l’irlandese Dunne (+0784), il franco-finnico Amand (+0.927) e Bohra (+1.029). Nono miglior tempo per Barnard (+1.072), seguito da Martinus Stenshorne, pilota Rookie norvegese di Van Amersfoort Racing, che con un gap di +1.172 chiude la top 10. Partenza in sesta fila in gara 2 per il portoghese di Iron Lynx, Ivan Domingues (+1.286), affiancato dal brasiliano di Van Amersfoort Racing, Emerson Fittipaldi Jr (+1.305).

L’ultima gara di domenica vedrà in pole position Rafael Camara (2’22.428), che ottiene il secondo miglior tempo tra le due sessioni. Ad affiancarlo sarà il compagno di team Antonelli, seguito da Wharton e Laursen in seconda fila.

"E' stato davvero difficile per via del traffico. Ancora una volta c'erano molte macchine, è davvero difficile trovare il giusto distacco. Penso che in qualifica 1 abbiamo fatto un buon lavoro perché ero completamente solo e sono riuscito a fare un giro. In qualifica 2 credo che non siamo andati altrettanto bene, mi sono ritrovato un po' nel traffico. È stata comunque una buona sessione, vedremo cosa riusciremo a fare in gara 1 e 2", è stato il commento di Andrea Kimi Antonelli dopo aver firmato la 5^ pole position consecutiva.

"La qualifica è andata molto bene. È stato un po' complicato avere una buona posizione per fare il giro, ma alla fine abbiamo fatto dei buoni giri. La pole in gara 3 è un ottimo risultato, anche nelle altre due gare siamo sempre in top 3. La gara sarà molto difficile, ci saranno delle belle battaglie. Cercheremo di spingere e di vincere le gare", è il commento dopo la sessione del primo vincitore di gara dell’Italian F.4 Championship certified by FIA 2022, Rafael Camara.

Gara 1 al via alle 14.00. Gara 2 domenica 19 alle ore 9.40, mentre l’ultima corsa del weekend prenderà il via alle 17.25.