F4 | La safety car beffa Antonelli, Camara vince Gara 3

Quando tutti si aspettavano il terzo successo consecutivo a Misano di Andrea Kimi Antonelli è arrivato Rafael Camara a rovinare i piani del pilota bolognese.

A dire la verità Kimi era riuscito a dominare anche la terza gara del weekend fino a quando la safety car, chiamata in causa per consentire ai commissari di rimuovere le monoposto di Julian Castro e Kim Hwarang, non ha annullato il vantaggio immenso che il pilota del vivaio Mercedes poteva vantare sul brasiliano della FDA.

Al via Antonelli è stato perfetto in partenza, a differenza di quanto visto sia in Gara 1 che in Gara 2, ed ha subito mantenuto il comando delle operazioni per poi prendere il largo a suon di giri veloci su Camara.

Sembrava che nulla potesse impedire a Kimi di finire alla perfezione il weekend di Misano ma, come anticipato, la neutralizzazione con safety car ha scombinato i piani di Antonelli.

Alla ripartenza Antonelli, con gomme ormai a fine vita, ha sofferto nel tenere alle spalle Camara ed il brasiliano si è infilato di prepotenza alla prima chicane consentendo anche ad Alex Dunne di inserirsi nella lotta.

L’irlandese, però, ha forse osato troppo andando a toccare con l’ala anteriore la posteriore destra di Antonelli per poi perdere la componente aerodinamica e retrocedere così nelle ultime posizioni della top 10.

All’ultimo giro, poi, si è vissuto un momento di tensione quando Maya Weug è stata colpita dalla vettura di Ischer. La pilota della Ferrari Driver Academy, ormai priva di controllo della sua monoposto, ha attraversato la pista per poi essere travolta dalla vettura della Blokhina.

La dinamica è stata oggettivamente impressionante e subito la direzione gara ha esposto la bandiera rossa impedendo ai piloti di transitare sotto la bandiera a scacchi per rientrare in corsia box.

Fortunatamente tutti i protagonisti dell’incidente sono usciti dai rottami delle rispettive monoposto sulle loro gambe facendo tirare un sospiro di sollievo agli spettatori.

La bandiera rossa ha congelato le posizioni al giro precedente all’incidente e questo ha consentito a Maya Weug, rimasta in pista senza ala anteriore, di chiudere la gara in ottava posizione.

Camara ha così ottenuto il massimo risultato approfittando degli eventi, mentre Antonelli ha dovuto masticare amaro dopo aver visto sfuggire dalle mani una vittoria che non sembrava assolutamente in discussione.

Per il pilota bolognese, però, il weekend di Misano ha rappresentato il riscatto dopo la sfortuna patita ad Imola e continuando di questo passo potrà recuperare velocemente il gap in classifica che lo separa dalle posizioni di vertice.

Alle spalle del duo PREMA è salito sul terzo gradino del podio un Marcus Armand bravo ad approfittare del caos finale, mentre dietro il francese troviamo un Kacper Sztuka sempre solido.

La top 10 si è completata con il quinto posto di Conrad Laursen, apparso appannato rispetto al quartetto PREMA composto da Antonelli, Camara, Wurz e Wharton, davanti a Martinius Stenshorne, Alex Dunne, Maya Weug, Taylor Barnard e Deukmedjian.

Al termine del round di Misano Camara guida la classifica piloti con 102 punti seguito da Dunne a quota 79, mentre Antonelli, grazie ai due successi ed al secondo posto odierno, è salito in terza piazza con 69 punti.

Il prossimo appuntamento della Formula 4 italiana sarà tra due settimane sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps.