Formula 2: Sean Gelael e Dan Ticktum arrivano in DAMS

Annata tra luci e ombre quella del 2019 per la DAMS. Il team francese, dopo aver perso il proprio fondatore nell'agosto, è riuscito a conquistare il titolo costruttori di Formula 2. Per rilanciarsi in vista di un 2020 in cui avrà gli occhi puntati addosso, la scuderia di Le Mans ha deciso di investire su Dan Ticktum e Sean Gelael.

Ticktum, dopo aver conquistato due successi a Macao, torna in DAMS dopo la parentesi in GP3 del 2017. Gelael, invece, è il primo indonesiano a vestire i colori del team francese. L'addio a Latifi, che correrà nel 2020 in Formula 1 con la Williams. sulla carta dovrebbe essere meno amaro del previsto.

“Sono felice che DAMS mi abbia scelto come suo pilota in Formula 2, specialmente dopo essersi assicurata il titolo costruttori 2019. Ovviamente vogliamo ripetere una stagione così vincente e solida, ma sappiamo che sarà difficile. Ci saranno molti cambiamenti dovuti all'introduzione delle gomme da 18”, ma siamo circondati da persone capaci e competenti, che hanno voglia di credere nei loro piloti”., commenta Gelael.

“Sono onorato di unirmi alla DAMS in Formula 2 per la stagione 2020. Abbiamo già corso insieme in GP3 nel 2017 e non vedo l'ora di ritrovare tante facce conosciute. Dopo aver vinto il titolo costruttori in F2, François e il suo team hanno dimostrato ancora una volta di che pasta sono fatti. Questi ragazzi hanno una reputazione fantastica anche in F1, dove hanno fatto approdare tanti piloti di successo nel corso degli anni. No vedo l'ora di iniziare a lavorare con loro già dai test di Abu Dhabi”, commenta Ticktum.