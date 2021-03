F2, Test Bahrain, Day 3: Armstrong chiude al comando

Marcus Armstrong ha completato al meglio i test pre-stagionali di FIA F2 svolti sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, cogliendo il miglior tempo di giornata grazie al crono di 1'42"173.

Questo è stato sufficiente a battere i principali avversari di giornata, i piloti dell'Academy Red Bull Liam Lawson e Juri Vips, rispettivamente secondo e terzo di giornata e piloti del team Hitech.

Sebbene Armstrong abbia firmato il miglior tempo di oggi, il pilota ad aver ottenuto la miglior prestazione nell'arco dei tre giorni di test è stato Christian Lundgaard, pilota del team ART Grand Prix, grazie all'1'41"69 colto nella sessione di ieri mattina.

Tornando alla giornata odierna, i migliori crono sono stati ottenuti nella sessione mattutina, dove i primi tre hanno sfruttato le buoni condizioni della pista per scalare la classifica e issarsi nelle prime posizioni. Da segnalare che il divario tra Lawson e Vips è di appena 6 millesimi di secondo. Un'inezia.

Al quarto posto troviamo il primo pilota del team UNI-Virtuosi, Gua Yu Zhou, capace di precedere Lirim Zendeli (MP Motorsport) con Robert Shwartzman relegato appena fuori dalla Top 5 un un soffio: 3 millesimi.

Nella sessione pomeridiana, invece, i piloti si sono concentrati sui long run avendo utilizzato tutti i set nuovi di Pirelli a loro disposizione alla mattina.

In queste condizioni ecco spuntare i piloti del team Campos Racing, Ralph Boschung e Gianluca Petecof, rispettivamente in prima e seconda posizione. Il distacco tra i due compagni di squadra è stato considerevole, oltre 6 decimi, dovuto ai lavori sul passo gara che anche loro hanno dovuto intraprendere nell'ultima sessione di questi test invernali svolti in Bahrain.

Bene anche Roy Nissany, pilota del team DAMS, terzo con un secondo netto di vantaggio sul miglior crono di Robert Shwartzman, primo driver del team Prema.

Pos Tempo Giri Pilota Team 1 1'42.173 22 Marcus Armstrong DAMS 2 1'42.218 13 Liam Lawson Hitech Grand Prix 3 1'42.224 36 Jüri Vips Hitech Grand Prix 4 1'42.234 47 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 5 1'42.356 22 Lirim Zendeli MP Motorsport 6 1'42.359 20 Robert Shwartzman Prema Racing 7 1'42.427 23 Ralph Boschung Campos Racing 8 1'42.522 24 Richard Verschoor MP Motorsport 9 1'42.527 22 Oscar Piastri Prema Racing 10 1'42.570 45 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 11 1'42.587 48 David Beckmann Charouz Racing System 12 1'42.590 25 Roy Nissany DAMS 13 1'42.595 40 Théo Pourchaire ART Grand Prix 14 1'42.674 40 Christian Lundgaard ART Grand Prix 15 1'42.815 34 Bent Viscaal Trident 16 1'42.920 43 Marino Sato Trident 17 1'43.159 31 Matteo Nannini HWA Racelab 18 1'43.219 24 Gianluca Petecof Campos Racing 19 1'43.283 47 Guilherme Samaia Charouz Racing System 20 1'43.496 24 Dan Ticktum Carlin 21 1'43.585 24 Jehan Daruvala Carlin 22 1'45.076 36 Alessio Deledda HWA Racelab