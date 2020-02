Williams: sarà Russell a far esordire la FW43 nei test

La Williams FW43 è scesa in pista per la prima volta oggi completando i 100 chilometri previsti per il filming day. Il team di Grove ha potuto così verificare che tutto fosse in ordine sulla monoposto presentata questa mattina con la diffusione via web delle prime immagini.

Il team ha anche pubblicato la line up piloti per il test 1 pre-stagionale del Montmelo di Barcellona che scatterà il 19 di febbraio, questo mercoledì.

Al volante della FW43 ci sarà inizialmente George Russell, che ha già girato questa mattina con la nuova monoposto sfruttando i 100 chilometri del filming day. Al pomeriggio del medesimo giorno, il team appronterà la vettura per Nicholas Latifi, che farà così il suo esordio da titolare con il team di Grove.

La seconda giornata sarà completamente dedicata a George Russell, mentre Latifi potrà avere un'intera giornata a disposizione il 21, ultimo giorno della prima sessione di test per conoscere meglio la nuova vettura e calarsi nel nuovo ruolo che ha ereditato da Robert Kubica.