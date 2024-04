F1 | Albon: "Se pensi alla mancanza di ricambi, allora puoi stare a casa"

Il pilota anglo-thailandese ed il suo compagno di squadra Logan Sargeant hanno affrontato un inizio di stagione difficile, con la Williams che non ha ancora un telaio di scorta, ma soprattutto ha a che fare anche con una certa penuria di pezzi di ricambio.

Sargeant non ha partecipato al Gran Premio d'Australia, dopo che la squadra ha deciso di cedere la sua monoposto ad Albon, che aveva danneggiato il telaio in un incidente nelle libere. La situazione poi è peggiorata a Suzuka, perché Albon ha avuto un incidente al primo giro con Daniel Ricciardo, danneggiando anche l'altra scocca.

La squadra però non ha fatto venire meno il suo impegno in questi frangenti: questo fine settimana, a Shangai, entrambe le vetture monteranno l'ala anteriore introdotta in Giappone, mentre Albon porterà al debutto dei nuovi profili sull'Halo.

Sebbene sia consapevole che il problema dei ricambi non sia stato ancora superato del tutto, Albon ha detto che il team non può permettersi di alterare la sua mentalità essendo ancora alla ricerca dei primi punti della stagione.

Quando Motorsport.com gli ha domandato quanto sia impegnativo dover convivere con questa situazione, Albon ha risposto: "Se deve essere del tutto onesto, non ci si pensa proprio. Ovviamente il problema c'è, ma nel momento in cui si inizia a pensare alla mancanza di ricambi o di qualsiasi altra cosa, tanto vale stare a casa".

Albon damaged a second chassis of the season in Japan Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bisogna affrontare il fine settimana come qualsiasi altro. Non si può trattare in modo diverso. Devi essere al limite per capire quale sia e trovare un equilibrio per la macchina. E' una di quelle situazioni in cui devi bloccare il tuo cervello e continuare a correre come al solito".

Albon ha avuto parole di elogio per il modo in cui la Williams ha lavorato per dotare entrambe le vetture del maggior numero possibile di nuove componenti.

"E' stato uno sforzo enorme", ha detto. "Ovviamente siamo stati penalizzati dagli incidenti, e non è un segreto che eravamo in difficoltà già prima degli incidenti. Quindi, come sempre, si tratta di un altro grande lavoro e dobbiamo fare affidamento sul personale di Grove".

"Ed è molto, molto importante, soprattutto in una Sprint, con tutte le cose che possono succedere in questo fine settimana, essere preparati al meglio. Gare come questa, dove non si sa nulla, sono un'opportunità per la squadre come noi", ha concluso.