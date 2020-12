Video Mazepin: F1 e FIA supportano la reazione della Haas

Un video caricato brevemente e poi rimosso sull'account Instagram del futuro pilota della Haas, mostrava Mazepin che palpeggiava il seno di una donna seduta sul sedile posteriore di un'auto.

Sebbene il video sia stato rapidamente cancellato, mercoledì è stato scaricato ed ampiamente condiviso sui social media, spingendo la Haas a rilasciare una dichiarazione di condanna delle azioni inappropriate di Mazepin.

Mazepin stesso ha rilasciato una dichiarazione, dicendo che deve "mantenersi ad un livello più alto come pilota di Formula 1 e scusarsi per le azioni recenti".

Giovedì mattina, la FIA e la F1 hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a sostegno della Haas, ricordando l'impegno del team nelle iniziative di inclusione della serie.

"Sosteniamo fortemente la Haas F1 nella sua risposta alle recenti azioni inappropriate del suo pilota, Nikita Mazepin", si legge nel comunicato.

"Mazepin ha presentato pubblicamente le sue scuse per la cattiva condotta e la questione continuerà ad essere trattata internamente dalla Haas F1".

"I principi etici e la diversificazione culturale ed inclusiva del nostro sport sono della massima importanza per la FIA e la Formula 1".

La Haas ha definito le azioni di Mazepin "ripugnanti" nella dichiarazione rilasciata mercoledì, ma ha detto che non saranno fatti ulteriori commenti e che la questione sarà appunto risolta internamente.

La donna taggata nel video ha a sua volta postato un messaggio su Instagram, poco dopo che la Haas ha rilasciato il comunicato, per dire che "non era niente di serio".

"Ho postato questo video nella sua stories come uno scherzo tra di noi", ha scritto. "Sono veramente dispiaciuta. Posso darvi la mia parola che è una brava persona e che non farebbe mai nulla per ferirmi o umiliarmi".

Mazepin ha chiuso quinto nel campionato di Formula 2 di quest'anno, assicurandosi abbastanza punti per ottenere la Superlicenza e debuttare in Formula 1 con la Haas nel 2021. L'anno prossimo sarà il compagno di Mick Schumacher.