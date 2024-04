F1 | Haas a punti: Hulkenberg super, il nuovo pacchetto convince

Altro weekend, altro punto che finisce nelle tasche della Haas. Anche in Cina, la squadra statunitense ha saputo concretizzare una buona occasione di finire in top ten, centrando il terzo arrivo a punti della stagione.

Un punto che, per quanto possa sembrare minimo, nella lotta della midfield a fine campionato potrebbe fare la differenza, soprattutto considerando che i primi cinque top team lasciano ben poco agli avversari, specie se non vi sono particolari colpi di scena.

Proprio per questo la consistenza di Hulkenberg e della Haas sono due elementi chiave nella rincorsa al sesto o settimo posto nel mondiale costruttori. In Cina la Haas ha portato le prime evoluzioni della sua VF-24, con un fondo rivisto che, almeno sulla carta, sembra aver aiutato concretamente il team nella lotta per la zona punti in Cina, soprattutto nella gara della domenica.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Nella sprint, con solo otto posizioni totali che garantivano punti, pensare di tornare a casa con qualcosa di utile e valido per la classifica era piuttosto irrealistico. In effetti, Kevin Magnussen ha chiuso in decima posizione sfruttando anche il ritiro sul finale di Fernando Alonso, mentre Nico Hulkenberg non è andato oltre la diciannovesima posizione, complici alcuni problemi di setup che lo hanno spinto dopo la sprint a ribaltare totalmente l’assetto, di fatto compiendo un passo indietro verso una configurazione in buona parte differente.

Rispetto a Suzuka, Shanghai presenta meno tratti ad alta velocità, motivo per il quale vi era un pizzico di fiducia in più per la Haas, come ammesso dal Team Principal: “Mi aspettavo che avremmo fatto leggermente meglio di Suzuka. Ma sapendo che anche a Suzuka potevamo andare a punti, speravamo di poterlo fare anche qui”, ha spiegato Ayao Komatsu interpellato da Motorsport.com dopo la gara, sottolineando come, non fosse stato per un problema in partenza, anche in Giappone il pilota tedesco avrebbe lottato per la top ten.

“Tuttavia, una volta che siamo scesi in pista, ci siamo resi conto che alcuni aspetti delle caratteristiche delle curve qui in Cina espongono un altro punto debole della nostra vettura. Ma poi, ad essere onesti, credo che, se si guarda alle prestazioni di Nico, nella sprint e poi alle nostre prestazioni in qualifica e in gara oggi, abbiamo invertito la rotta”.

“Quindi è stato un altro buon segno: ok, abbiamo fatto un passo falso nella sprint, ma siamo riusciti a correggerlo per le qualifiche e la gara. E poi oggi, onestamente, tutto, l'esecuzione della gara, il processo decisionale, almeno con Nico è stato perfetto. Quindi sì, non avremmo potuto fare nulla di più”.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

La gara di Hulkenberg è stata costruita già al sabato, con quella ottima prestazione in qualifica che lo aveva portato a raggiungere addirittura la Q3, posizionandosi anche davanti a Valtteri Bottas. La corsa della Haas si sarebbe concentrata soprattutto attorno al finlandese della Sauber e alla Racing Bulls di Ricciardo, così come al contenere le possibili rimonte di Stroll e Hamilton, ma serviva un’esecuzione perfetta.

Già alla partenza il tedesco è stato brevemente in grado di sopravanzare le due Ferrari in lotta tra loro; tuttavia, aspetto ancor più importante, era riuscito a mantenersi davanti ai rivali più diretti, eccezion fatta per Stroll, il quale era partito con la soft per trovare maggior spunto allo spegnimento dei semafori. Il primo stint di fatto non è stato eccezionale sulla gomma media, tanto che Hulkenberg è stato anche uno dei primi a fermarsi, trovando immediatamente un bilanciamento più consistente sul compound più duro a disposizione in Cina. La scelta di fermarsi così presto è stata però dovuta anche a un altro elemento, ovvero il sorpasso subito proprio da Bottas durante il settimo giro: a quel punto gli ingegneri della Haas hanno subito richiamato il tedesco ai box, completando un undercut che gli ha permesso di tornare davanti.

L’entrata della Safety Car per il problema al motore accusato proprio dal finlandese ha semplificato la corsa della Haas, togliendo un papabile rivale nella rincorsa alla top ten, ma ha anche costretto diversi piloti ad allinearsi sulla medesima strategia. Da questo punto di vista è interessante osservare chi ha seguito un percorso inverso, come Ricciardo, rimasto in pista su un set di medie che non lo avrebbe mai portato fino alla bandiera a scacchi, costringendolo nuovamente a fermarsi.

Per quanto, quindi, Ricciardo non rappresentasse una minaccia concreta dato che avrebbe dovuto effettuare una sosta extra, in qualche modo l’australiano ha giocato comunque un ruolo chiave, perché involontariamente il tamponamento subito da parte di Stroll alla ripartenza ha messo fuori gioco sia il pilota della Racing Bulls che l’Aston Martin del canadese. A quel punto per Hulkenberg si è trattato solo di amministrare il resto della corsa fino alla bandiera a scacchi, pur dovendo cedere il passo a un Lewis Hamilton in rimonta con una vettura più competitiva.

Dettaglio tecnico Haas VF-24 Foto di: Giorgio Piola

Alla fine del GP, Komatsu ha sottolineato l’importanza di aver portato parte delle novità tecniche già in Cina, per quanto la squadra non abbia avuto nemmeno modo di effettuare una comparazione back-to-back tra il vecchio e il nuovo pacchetto, come da prassi. Una pratica che non potrà nemmeno provare a Miami, dato che ci sarà ancora una volta la sprint, ma che sarà svolta solo a Imola.

“Non sto qui a dire che l'aggiornamento ha funzionato perfettamente o che sono convinto al 100%. Ma poiché abbiamo già detto che si tratta di un weekend sprint, non possiamo fare un vero e proprio back to back o altro. Ma possiamo misurare qualcosa nelle FP1. Non è un confronto vero e proprio, ma solo un modo per vedere se c'è qualcosa di palesemente sbagliato o meno e non abbiamo notato nulla in tal senso”.

“Quindi pensiamo che funzioni. Finché non viene dimostrato che non funziona, mi fido. Ecco perché oggi abbiamo deciso di aggiornare entrambe le auto. Perché la situazione è molto complessa. Se non ci fidiamo del nostro processo di sviluppo, che senso ha? Ma quando andremo a Imola faremo un vero e proprio back to back. Valuteremo, insomma, se abbiamo fatto tutto bene o no”.

“Sicuramente è stato fondamentale per andare a punti. Sappiamo che i distacchi sono molto contenuti. Questo è il messaggio. Quindi sì, esattamente. Sono d'accordo al 100% [senza novità non saremmo andati a punti]”.