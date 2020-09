Vettel: "Ci manca velocità e aderenza in ingresso curva"

L’ultimo weekend da ferrarista a Monza Sebastian Vettel se lo sarebbe immaginato certamente diverso e non relegato in dodicesima posizione al termine di una seconda sessione di libere condita anche da un innocuo testacoda avvenuto all’uscita della prima di Lesmo.

La SF1000 che già a Spa aveva demoralizzato team e tifosi ha manifestato le evidenti carenze di motore e telaio anche sul velocissimo tracciato brianzolo. Vettel ha pagato 1’’5 di ritardo dal crono firmato Lewis Hamilton ed una volta giunto davanti ai microfoni della stampa ha confermato tutte le difficoltà nel trovare il feeling con una vettura nata male.

“La macchina non è semplice da guidare, ma in parte è dovuto alla conformazione del tracciato, in parte alle caratteristiche proprie della nostra auto. Ad ogni modo per adesso va così e dobbiamo cercare di sfruttare tutto il tempo a nostra disposizione per migliorare la vettura ed ottenere una posizione migliore domani”

Oltre alla palese mancanza di velocità di punta, la Ferrari soffre anche in ingresso curva. Il tedesco ha lamentato una carenza di aderenza complessiva che rende impossibile ottenere un giro pulito.

“Non è la prima volta che mi trovo in difficoltà con questa vettura. Perdiamo soprattutto nei rettilinei, ma questo era già in preventivo, ma non abbiamo aderenza anche in ingresso curva. La macchina scivola su tutte e quattro le ruote e così diventa difficile riuscire a mettere insieme un giro”.

Lo scorso anno Vettel aveva con il quarto tempo una qualifica tormentata nella quale era venuto a mancare il supporto della scia di Leclerc. Oggi quel ricordo amaro sembra improvvisamente dolce e lontano se paragonato alle pessime prestazioni della SF1000.

Seb è consapevole come in gara per la Ferrari ci sarà da soffrire, ma vuole sfruttare l’ultima sessione di libere del sabato per riuscire a mettere una pezza ai problemi della monoposto.

“Purtroppo sarà una gara complessa, ci troveremo a combattere a centro gruppo e non sarà la stessa cosa di trovarsi davanti con una vettura competitiva. Questo, però, è un problema che dovremo affrontare la domenica. Oggi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sulla giornata di domani per avere una vettura migliore che così da trarre benefici anche per la gara”.

Il tedesco ha poi trovato anche un momento per regalarsi un sorriso con la stampa. Il tedesco ha deciso di aderire all’iniziativa di beneficenza del circuito di Monza mettendo la faccia di tutti i suoi meccanici sulle sagome poste in tribuna centrale.

“Non sapevo che a Monza stessero organizzando una cosa simile. Me l’hanno detto ieri ed ho pensato fosse una corsa carina fare una foto a tutti i miei ragazzi. Spero che ci metteranno vicini l’un l’altro in tribuna”.

Informazioni aggiuntive di Jonathan Noble