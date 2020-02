Seidl: "Erano anni che la McLaren non partiva così bene nei test"

Il programma per il team prevede il concentrarsi sulla affidabilità senza cercare più di tanto i tempi cronometrici, ma il suo responsabile si è detto già molto contento, specialmente perché non si sono verificati problemi gravi.

“Sinceramente, siamo davvero contentissimi di come siamo andati fino ad ora e le ragioni sono varie - ha detto Seidl - Prima di tutto, basta guardare il numero di giri completati e l'affidabilità, credo che sia l'inizio migliore per la McLaren dopo tanti anni di problemi nei test invernali. E' semplicemente fantastico e un'ottima ricompensa per il team, segno che sta lavorando duramente. Quello che abbiamo fatto nell'ultimo mese sta venendo ripagato e ne sono felicissimo. Come programma dei test, sono anche soddisfatto perché abbiamo completato diversi punti di ciò che ci eravamo prefissati. Senza questi punti di affidabilità, non saremmo riusciti a proseguire nel programma, invece ogni giorno è andato benissimo".

La settimana scorsa, Carlos Sainz ha ottenuto il 12° crono come miglior risultato, ma Seidl non è preoccupato di questo perché la squadra si stava concentrando su altro.

“Abbiamo guardato a noi stessi, non alle classifiche. Continuiamo a portare parti della vettura con aggiornamenti continui dalla fabbrica. Questo momento è fantastico, venerdì abbiamo potuto provare una nuova ala anteriore durante il mattino, ad esempio. La macchina si sta comportando come ci aspettavamo e vedere questa correlazione funzionare ci rende molto contenti".

A questo punto la McLaren si concentrerà su ulteriori sviluppi che la rendano pronta per il debutto in Australia.

“Il programma prevede di provare ulteriori pezzi e di continuo, dobbiamo trovare le prestazioni migliori in vista di Melbourne. Per ora credo sia presto tirare delle somme in merito, ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto perché, come dicevo prima, l'auto va come volevamo e non abbiamo dubbi su ciò".