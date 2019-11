McLaren: conclusa la partnership con Petrobras

Dopo alcune settimane di trattativa, McLaren e Petrobras hanno annunciato questo pomeriggio il termine della partnership che ha legato le due parti nelle ultime due stagioni e che, secondo il contratto siglato mesi fa, sarebbe dovuto durare 5 anni.

Il contratto quinquennale avrebbe dovuto fruttare alla McLaren un totale di 163 milioni di dollari, ma le trattative tra il team di Woking e la compagnia petrolifera controllata per il 64% dal governo brasiliano diretto dal presidente Jair Bolsonaro.

"Nel 2018 Petrobras ha firmato un contratto pubblicitario di 782 milioni di real con la McLaren, valido per cinque anni - aveva twittato Bolsonaro dal suo account ufficiale – la società , dopo una decisione presa dal mio governo, cerca un modo per risolvere il contratto".

Inizialmente l'amministratore delegato di McLaren, Zak Brown, sembrava intenzionato a portare avanti il rapporto di collaborazione con Petrobras nonostante la volontà diametralmente opposta del governo brasiliano, ma l'accordo tra le parti è stato raggiunto e il contratto è stato sciolto.

Nel comunicato rilasciato dalla McLaren si parla di fruttuosa collaborazione dal punto di vista tecnologico legato a benzine e lubrificanti fatto in questi mesi, ma anche dal punto di vista commerciale.

"Roberto Castello Branco, direttore esecutivo di Petrobras, ha affermato: "Riconosciamo l'importanza di McLaren nella globalità del motorsport e siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel corso dei due anni di partnership".

"Il progetto ha permesso a Petrobras di sviluppare benzine ad alta tecnologia, così come lubrificanti grazie a una ricerca con nuovi materiali provati in condizioni estreme. Quello che abbiamo appreso sarà utilizzato nei prodotti che mettiamo in commercio. Vediamo in McLaren l'impegno d'innovazione e anche la possibilità di future partnership".

Per parte McLaren ha invece parlato Zak Brown: "Vogliamo ringraziare Petrobras per la loro partnership e il loro supporto. Abbiamo un grande rispetto per le loro capacità tecnologiche e scientifiche, e non c'è dubbio che i tecnici della compagnia abbiano fatto progressi sostanziali nel periodo in cui abbiamo lavorato assieme. Auguriamo a tutti in Petrobras di avere successo e speriamo di rivederli presto coinvolti nello sport".