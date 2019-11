Alfa Romeo: Giovinazzi ha rinnovato e correrà anche nel 2020

Sul futuro di Antonio Giovinazzi vi erano ormai pochi dubbi, ma questo pomeriggio è arrivata l'ufficialità. Il team Alfa Romeo Racing ha confermato che il pilota pugliese correrà ancora sotto i colori del team che ha sede a Hinwil, in Svizzera, anche nel 2020.

Antonio Giovinazzi, che ha conquistato sino a ora 4 punti, continuerà a essere uno dei due piloti titolari anche per la prossima stagione, affiancando ancora Kimi Raikkonen. Il pilota pugliese è cresciuto molto nella seconda parte della stagione, raccogliendo meno del previsto per alcune scelte discutibili a livello di strategie in gara e per una competitività decrescente della C38 nella seconda parte del 2019.

Con Hulkenberg sul mercato dopo l'addio a Renault sembrava che Giovinazzi potesse perdere il posto in favore del tedesco, ma le sue prestazioni sono state giudicate in modo positivo dal team che ha così deciso di continuare con Antonio, confermandolo per la prossima stagione.

Queste le dichiarazioni di Mike Manley, amministratore delegato di FCA: "Siamo davvero felici di annunciare il rinnovo di Antonio Giovinazzi con Alfa Romeo Racing. La risposta entusiasta degli spettatori e i miglioramenti dei risultati in pista hanno confermato che Alfa Romeo ha imboccato la strada giusta".

"Dopo aver annunciato il rinnovo di Giovinazzi, ci aspettiamo di continuare a migliorare sia dal punto di vista tecnico che in pista, così da continuare a scrivere la gloriosa storia di Alfa Romeo in F1".

Il rinnovo di Giovinazzi è stato commentato anche da Frédéric Vasseur, team principal di Alfa Romeo Racing: "Antonio ha fatto molto bene quest'anno e sono davvero felice di essere in grado di confermare che rimarrà in Alfa Romeo Racing da pilota titolare anche nel 2020".

"Il modo in cui si è integrato nel team e in cui ha migliorato costantemente le sue prestazioni nel corso della prima stagione in F1 è davvero promettente e non vediamo l'ora di sbloccare il suo intero potenziale e di continuare il nostro viaggio assieme".

"Antonio è un pilota molto veloce, anche considerando che ha accanto un punto di riferimento così forte e veloce come Kimi Raikkonen. Ci aspettiamo che in futuro faccia ulteriori passi avanti e che possa crescere. I suoi feedback tecnici, la sua etica del lavoro e il suo approccio positivo ci aiuterà a spingere per raggiungere i nostri obiettivi".