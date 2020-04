Le gomme di Senna usate a Donington nel 1993 diventano bracciali

L'11 aprile 1993, Ayrton Senna scriveva nella storia della Formula 1 uno dei giri più belli di sempre.

Eravamo nella bagnatissima Donington e le condizioni meteo avevano praticamente annullato il deficit prestazionale tra la sua McLaren e le dominanti Williams. Il brasiliano partì alla grandissima e già alla prima curva fece capire di avere un altro passo presentandosi da quinto in classifica.

Il primo ad essere superato fu Michael Schumacher all'esterno della "Redgate", poi Senna salì terzo mettendosi alle spalle anche la Sauber di Karl Wendlinger nella discesa delle curve "Craner". Poco dopo pure Damon Hill dovette cedergli il passo all'ingresso della "McLeans" e infine toccò ad Alain Prost al tornantino "Melbourne" lasciare la leadership ad Ayrton.

Questa incredibile prova venne etichettata come "Il giro degli Dei" e rivista sul web milioni di volte, a simboleggiare il grande talento del sudamericano. E l'allora capo della McLaren, Martin Whitmarsh, fece di tutto per tenersi il volante della macchina a fine anno in ricordo dell'impresa.

Ora anche i fan possono avere qualcosa di simile, con uno speciale braccialetto creato in onore di Senna con una delle gomme utilizzate proprio in Inghilterra.

Scorrimento Lista Bracciali con le gomme di Ayrton Senna 1 / 5 Foto di: Uncredited Bracciali con le gomme di Ayrton Senna 2 / 5 Foto di: Uncredited Bracciali con le gomme di Ayrton Senna 3 / 5 Foto di: Uncredited Bracciali con le gomme di Ayrton Senna 4 / 5 Foto di: Uncredited Augusto Farfus, Giancarlo Medici 5 / 5 Foto di: Uncredited

Dal 2016 la Mongrip produce infatti oggettistica e collezioni particolari con gli pneumatici usati in F1. I braccialetti sono prodotti in Italia dall'azienda di Giancarlo Medici e fra i partner c'è anche il pilota Augusto Farfus, che ha brevettato l'utilizzo delle coperture per trasformarle in veri e propri gioielli.

Vengono analizzate le mescole di ogni singolo pneumatico, adattandole allo stile dei gioielli. Anche gli elementi in Kevlar mantengono il loro stato originale, dunque non esistono due bracciali uguali.

E il prodotto più prestigioso attualmente è proprio l'edizione limitata del Mongrip Legend, creata per celebrare i numeri di Senna al Donington Park.

Il bracciale ha una chiusura in oro a 18K con il famoso logo "S" di Senna e la cosa più affascinante è la parte creata con la gomma Goodyear di quel giorno.

Medici ha utilizzato i suoi contatti tra i collezionisti di cimeli di F1 per arrivare ad avere una delle gomme di Donington; successivamente ha presentato il progetto alla famiglia Senna ottenendo l'ok. Prelevando parti dalla spalla dello pneumatico, nei laboratori Mongrip si è arrivati alla creazione del bracciale.

Solo 161 pezzi sono disponibili, ovvero il numero delle gare cui ha preso parte Ayrton.

Il prodotto è quindi disponibile grazie all'approvazione della famiglia Senna, con il nipote Bruno che si è mostrato colpito dall'idea dell'utilizzo delle gomme dello zio.

"Ciò che mi ha stupito è che sono stati in grado di procurarsi uno degli pneumatici più incredibili mai usati da Senna in F1 - ha detto - Il GP di Donington del 1993 è chiaramente una delle esibizioni più spettacolari di Ayrton. Ho molti oggetti che ricordano mio zio, ma nessuno è particolare come questo braccialetto".

E nonostante il prezzo di €4.400 che sottolinea l'oggetto di lusso, è sicuramente unico pensare di poter indossare (e anche annusare) una parte di quel famosissimo momento ogni giorno.

Maggiori dettagli sul braccialetto di Senna e Mongrip sono disponibili sul sito www.mongrip.com.