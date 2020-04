Vasseur: "18 gare in 6 mesi è troppo costoso per i team piccoli"

Mentre si parla di ridurre le spese per le prossime stagioni (motivo per cui i regolamenti 2021 sono stati rimandati più avanti), il team principal della Alfa Romeo Racing rimane perplesso sull'attualità

"Fare così tante gare in una volta è più dispendioso - spiega a Motorsport.com - 18 eventi in 6 mesi costano molto di più che farli in 12 perché ha bisogno di velocizzare ogni spostamento e aumentare il lavoro del personale. Diventerebbe molto caro, oltre al fatto che non ci sarebbe tempo per sviluppare una nuova macchina. Il nostro team non è in grado di farlo, ad esempio".

Vasseur preferirebbe avere anche weekend di un paio di giorni anziché tre.

"Sarò a favore delle decisioni per avere il più alto numero di gare possibile, sono sicuro che farne tre di fila, come accaduto nel 2018, sarebbe ottimo, a patto che i giorni di lavoro siano due. Resto convinto che 15 o 18 gare in sei mesi siano una sfida ostica per tutti, probabilmente i team più piccoli soffriranno di più perché rispetto ai più grandi non hanno così tanti meccanici da ruotare nei turni. Dobbiamo trovare una soluzione anche per ridurre il lavoro e credo che tutti siano flessibili da questo punto di vista, capiscono la situazione e che si debba trovare una soluzione".

Inoltre Vasseur ha anche approvato il rinvio dell'introduzione del nuovo regolamento 2021, dando così una mano ai piccoli team a sopravvivere.

"Penso che sinceramente fosse la scelta migliore da fare portarli al 2022 e congelare lo sviluppo delle auto attuali. Era la migliore opzione, ma anche l'unica per proseguire in una situazione simile".