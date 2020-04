Pasqua tragica: a 90 anni è morto Stirling Moss

L'automobilismo è in lutto! All'età di 90 anni è morto Stirling Moss. Il campione inglese si è spento nelle prime ore di questa domenica di Pasqua nella casa di Mayfair. La signora Moss che era al suo capezzale ha detto che si è morto serenamente dopo averlo curato per una lunga malattia.

Sir Stirling Craufurd Moss, nato a Londra il 17 settembre 1929 è stato un campione cristallino che si è meritato il titolo di Re senza corona perché è stato il pilota di F1 che ha vinto più GP (sedici) senza cogliere nemmeno un mondiale.

Moss conquisto per quattro volte il secondo posto nella classifica finale nei campionati 1955, 1956, 1957 e 1958. Stirling era l'ultimo pilota ancora in vita ad aver preso parte al mondiale del 1951. Ha corso in F1 fino al 1961 con monoposto per lo più inglesi: da Jaguar privata a Vanwall, Cooper, Lotus, Mercedes-Benz, ma anche con la Maserati.

La carriera fu stroncata nel 1962 per un grave incidente a Goodwood mentre era alla guida di una Lotus nel Trofeo Glover. Rimase in coma per un mese e rimase paralizzato sul lato sinistro del coprpo per sei mesi. L'anno seguente, a seguito di un test con la Lotus, decise di concludere definitivamente la propria carriera.

Storica l'affermazione alla Mille Miglia del 1955 con la Mercedes 300 SLR divisa con il giornalista Denis Jenkinson: Moss coprì la distanza di 1.597 km su strada da Brescia a Roma e ritorno in poco più di dieci ore, una prestazione considerata folle.