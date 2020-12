Hamilton: "Mi è sembrato come il primo giorno di scuola"

Dopo aver saltato il Gran Premio di Sakhir, Lewis Hamilton è guarito dal COVID-19 ed è tornato sulla sua Mercedes ad Abu Dhabi.

Il primo impatto sul tracciato di Yas Marina, però, non è stato semplice come in altre occasioni, perché il suo venerdì si è concluso con un paio di decimi di ritardo sul compagno di squadra Valtteri Bottas, ma anche con qualche difficoltà a livello di bilanciamento sulla sua W11.

Il campione del mondo ha cercato di evitare le domande sulla malattia, dicendo solo di essere contento di essere rientrato e di averci messo un po' a riprendere il ritmo.

"Sto bene e sono felice di essere tornato. Non voglio parlare in modo troppo approfondito di come sono stato, sono solo contento di essere tornato in macchina. A livello personale è stato fantastico e sono grato di essere di nuovo qui con il team" ha detto Hamilton ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

"Ho avuto bisogno di un paio di run per riprendere un po' il ritmo. Non so quanto tempo sono stato in macchina, ma siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo programmato, credo facendo anche un buon lavoro in preparazione per domani" ha aggiunto.

Lewis si è anche lamentato di una messa a punto della vettura che non era ottimale per il suo stile di guida, dovuta forse alle modifiche apportate la scorsa settimana per George Russell. Tuttavia, ha elogiato il lavoro della squadra, perché crede di aver trovato la strada giusta per il proseguimento del weekend.

"Mi è sembrato di essere stato lontano dalla macchina e dalla pista per tanto tempo, un po' come il primo giorno di scuola, quindi ho dovuto riprendere gli automatismi, perché la vettura non era proprio come l'avevo lasciata, il bilanciamento non era lo stesso. Ho dovuto lavorare per rimetterla in una situazione che mi mettesse a mio agio".

"Sicuramente c'erano dei problemi d'assetto per me, ho dovuto lavorare anche con il bilanciamento dei freni. Abbiamo perso una quarantina di minuti e due set di gomme, ma al di là di questo la sessione è andata bene. Sarebbe potuta andare anche meglio, ma speriamo che vada così domani" ha concluso.