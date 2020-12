Ferrari: il fondo tagliato è già stato modificato

La Ferrari ha portato in pista ad Abu Dhabi un nuovo fondo in previsione del 2021. Mentre nelle prove libere del GP del Portogallo la squadra del Cavallino si era limitata a introdurre una soluzione che rappresentava il regolamento del prossimo anno con il taglio del marciapiede a partire dai 1800 millimetri dall’asse anteriore, facendo sparire anche gli slot nel bordo d’uscita laterale, a Yas Marina si sono viste le prime evoluzioni del concetto.

Sulla SF1000 di Charles Leclerc, infatti, ha fatto la sua comparsa una versione molto evoluta del fondo: è scomparso il bordo incurvato verso l’alto davanti alla ruota posteriore che caratterizzava la soluzione standard, mentre sono apparsi nello stesso punto cinque piccoli generatori di vortice ciascuno con un’inclinazione diversa rispetto al piano longitudinale.

In quest’area è stata cosparsa la vernice flo wiz per visualizzare l’andamento dei flussi e cercare una correlazione con il lavoro svolto in forma sperimentale in galleria del vento e al CFD.

Non sono certo sfuggiti allo sguardo di Giorgio Piola anche i tre elementi verticali, molto svergolati che sono stati collocati poco oltre il punto dove il fondo comincia a stringersi rispetto al bordo d’uscita. Gli aerodinamici, quindi, stanno lavorando alacremente per cercare di recuperare il carico perduto (si parla di un 10%), proprio come hanno fatto anche i tecnici di Red Bull e Haas.