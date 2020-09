Hamilton: "In Pole grazie al rischio preso alla Ascari"

E' ancora una volta Lewis Hamilton il poleman delle Qualifiche di Formula 1, con il Campione del Mondo che ha ribadito la sua supremazia anche nelle prove cronometrate del Gran Premio d'Italia.

Le Mercedes a Monza volano, anche senza il tanto strombazzato 'party-mode' (chissà dove sarebbero arrivate, altrimenti...) e l'inglese ha stampato l'1'18"887 che vale anche il nuovo record della pista brianzola.

"Fin dall'inizio delle Qualifiche onestamente mi sono sentito benissimo. Anzi, dalle Prove libere a dire il vero. Da subito ho cercato di fare quel giro buono per saltare davanti, pensavo all'1'19"6 per stare in Top5", ha commentato Hamilton, che poi rivela come ha messo insieme il suo grandissimo giro.

"In Q1 e Q2 ho girato da solo, mentre in Q3 sono uscito dai box nella giusta posizione, specialmente nel secondo tentativo. Ero partito forte, poi alla prima di 'Lesmo' ho commesso un piccolo errore rischiando di perdere la macchina, per cui alla 'Ascari' e alla 'Parabolica' ho dovuto davvero volare".

"Alla fine l'azzardo ha pagato perché sono in Pole, ma alla 'Ascari' ho letteralmente buttato la macchina dentro la variante per riuscire a guadagnare".

Fatto il 'miracolo', Hamilton resta comunque abbottonato sull'esito del GP di domani perché al suo fianco ci sarà la W11 del compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre in seconda fila troviamo il sorprendente Carlos Sainz con la McLaren e Sergio Pérez sulla Racing Point.

"In Gara l'obiettivo è tenere la posizione, in questo weekend abbiamo visto che pure le Renault sono forti, anche se oggi sono finite più indietro. Vediamo".