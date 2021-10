Ghini: "La Ferrari abusa del Rosso ma non lo usa"

Il Gran Premio degli Stati Uniti è stato inaugurato da due sessioni di prove libere non prive di sorprese e nervosismo. Dal duello Max VS Lewis anticipato al venerdì, a una Ferrari che probabilmente mostrerà il suo vero valore dalla prima sessione di qualifica.

Sulla Rossa di Maranello è in atto una rivoluzione silenziosa, e nonostante una comunicazione "blindata", si riesce a cogliere qualche segnale positivo. Il motore sarà in grado davvero di chiudere il gap con la concorrenza? Nel mentre, da un sondaggio, emerge che il Cavallino più famoso al mondo non è altrettanto apprezzato...