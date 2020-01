Verstappen: ai 40 milioni contribuisce anche la Honda

“Sul fronte economico Max è passato da zero a quattro Mondiali, di colpo”. La battuta è di un addetto ai lavori, e fa riferimento all’estensione dell’accordo tra la Red Bull e Max Verstappen fino al termine della stagione 2023.

I piloti competono su tutti i fronti, anche un giorno in più o meno di ‘PR’ è oggetto di discussioni, e lo stipendio è una voce a cui tutti attribuiscono una grande importanza non solo per i vantaggi economici, ma anche per una sorta di prestigio nel paddock.

I “quattro Mondiali” citati dallo storico addetto ai lavori sono il riferimento allo stipendio di Sebastian Vettel, che secondo stime (confermate anche da prestigiosi siti economici) si aggira intorno ai 40 milioni di dollari.

Una cifra molto distante da quella cha avrebbe percepito Verstappen nel 2019 (12 milioni di dollari), ma grazie al nuovo contratto, il gap si ridurrà progressivamente fino ad annullarsi, diventando così l'olandese il pilota più pagato della Formula 1 dopo Lewis Hamilton.

L’escalation di Max è stata possibile principalmente per due motivi: lo status che ha acquisito nel team Red Bull, e la disponibilità della Honda ad accollarsi una percentuale importante dello stipendio dell’olandese.

La leadership di Verstappen è stata una condizione accelerata dalla partenza di Daniel Ricciardo, un addio improvviso che ha lasciato la squadra di Milton Keynes in una posizione non semplice in termini di figure d’esperienza. La squadra ha puntato tutto su Max e lui ha risposto alla grande disputando un’ottima stagione 2019.

Sul fronte Honda la disponibilità a coprire una parte del salario del top-driver si era già vista nell’avventura in McLaren, dove la Casa giapponese si era fatta carico di una cospicua percentuale dello stipendio di Fernando Alonso.

Come per la Red Bull, anche per la Honda il rischio di perdere Max era semplicemente un’ipotesi terrificante e il timing ha giocato molto bene a favore di Verstappen ed il suo management.

Recentemente Masahi Yamamoto, managing director del programma Honda F1, era stato molto chiaro quando si è trattato di giudicare il rendimento di Verstappen:

“Guardando Max, mi sembra di vedere un giovane Senna. È veloce, è giovane, ed ha un talento impressionante. In più rispetta Honda, come abbiamo visto in Austria quando mostrava con orgoglio il nostro badge sul podio. Questo ci dà una spinta incredibile per spronarci a fare un motore sempre migliore per lui e per il team”.

La Honda punta molto su Verstappen, sia in pista che sul fronte commerciale, contesto in cui Max sembra destinato a diventare un testimonial di alto profilo.