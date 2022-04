F1 | Tsunoda: "Grande passo avanti rispetto a Melbourne"

Un progresso costante dal fondo della griglia sino alla settima posizione finale. Per Yuki Tsunoda il Gran Premio dell’Emilia Romagna ha rappresentato una sfida intensa iniziata nel peggiore dei modi nelle qualifiche del venerdì.

L’AlphaTauri, giunta alla gara di casa con alcuni aggiornamenti, ha inspiegabilmente faticato sul giro secco e sia il giapponese che Pierre Gasly sono stati eliminati a sorpresa già nel Q1.

L’occasione di riscatto, almeno per Tsunoda, è arrivata il giorno dopo in occasione della Sprint Qualifying quando Yuki è riuscito a rimontare sino alla dodicesima piazza, mentre Gasly è rimasto abbonato ad una deludente diciassettesima posizione.

“Sono contento per come è andata oggi” ha dichiarato un giapponese particolarmente sorridente a fine gara. “Ho fatto una buona partenza che mi ha consentito di guadagnare alcune posizioni. Penso sia stato il punto di svolta della mia gara, perché la partenza qui a Imola è cruciale. Sono soddisfatto dell’assetto e di come si è comportata la vettura, mi ha dato fiducia e alla fine ho potuto guadagnare un’altra posizione”.

Era sembrato chiaro che per Tsunoda quello di Imola fosse un weekend decisamente diverso da quello disputato 12 mesi fa, quando aveva distrutto il retrotreno della sua AlphaTauri in Q1 a seguito di una uscita alla Variante Alta, e la conferma è arrivata in gara.

Dopo una partenza piuttosto rischiosa, che ha visto Yuki costretto ad andare sull’erba e sfiorare il muretto della pit lane per evitare contatti con i rivali, Tsunoda si è tenuto lontano dal caos della prima curva ed ha costruito una gara solida che solo nel finale, complice la furiosa rimonta di Charles Leclerc, l’ha visto retrocedere dalla sesta alla settima posizione.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Sono felicissimo di aver conquistato punti nella nostra gara di casa” ha commentato Tsunoda al termine del GP. “Qui in tribuna oggi c’erano tante persone che dalla factory sono venute a vedere la gara e a ogni giro ho visto bandiere AlphaTauri sventolare lungo la pista e questo mi ha dato una grande carica”.

Tsunoda ha poi voluto rendere merito al grande lavoro svolto dal team per gli aggiornamenti portati in pista che hanno fatto fare un salto di qualità all’AlphaTauri rispetto allo scorso appuntamento di Melbourne.

“La vettura ha mostrato un passo davvero buono. Se paragoniamo le prestazioni messa in mostra in Australia abbiamo compiuto un grande progresso nel corso dell’intero weekend. Questa settima posizione la dedico anche per i ragazzi in fabbrica. Il lavoro che hanno compiuto dall’inizio della stagione è stato pazzesco ed ho voluto ringraziarli con questa performance”.

A sottolineare il bel risultato ottenuto da Tsunoda è intervenuto Franz Tost che ha anche voluto sottolineare la bontà delle novità portate dal team di Faenza in pista.

“Yuki ha guidato davvero bene. È partito dalla dodicesima posizione e alla fine del primo giro era già decimo. Ha fatto diversi sorpassi e ha chiuso settimo. È stato subito competitivo fin da venerdì e penso che adesso abbia una buona base per le prossime gare”.

“Penso che i nuovi aggiornamenti introdotti questo weekend abbiano funzionato bene, adesso dobbiamo mettere a punto la monoposto per consentire ai nostri piloti di essere costantemente in zona punti”.