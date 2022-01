F1 | Test Ferrari: oggi Shwartzman, domani comincia Sainz

Robert Shwartzman ha completato la prima mezza giornata di test a Fiorano con la SF71H. Il giovane pilota russo ha effettuato 33 giri pari a 131 km con la vettura del 2018 che era stata già consegnata a Corse Clienti e che, invece, è stata nuovamente resa operativa, dopo che ieri è scattato il blocco per l’utilizzo della SF21 che era stata preparata nella Gestione Sportiva. Robert è stato accreditato di un tempo manuale di 57"29.

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari

Un team (si parla di squadra cliente motorizzata Mercedes) ha contestato alla FIA il fatto che fosse stato raggiunto un accordo unanime dei team per utilizzare le monoposto più fresche, ma la decisione la Federazione Internazionale non l’ha trascritta sul regolamento, per cui la buona intenzione non si è concretizzata, facendo perdere alla squadra del Cavallino l’intera giornata di ieri e la mattinata di oggi, rivoluzionando i piani che erano stati pianificati da Matteo Togninalli, ingegnere a capo delle attività in pista.

Il programma è stato accorciato a tre giorni: domani sarà il turno di Carlos Sainz al mattino, poi lo spagnolo cederà il volante dopo la sosta pranzo a Charles Leclerc. Venerdì la chiusura sarà affidata nuovamente al vice campione di Formula 2.

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari