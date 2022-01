F1 | McLaren ha fatto fire up: ecco il canto della MCL36

In attesa di vedere le sue forme, la sua livrea, ma anche di constatarne le prestazioni in pista, la McLaren ha voluto concedere una bella anteprima della propria monoposto facendo udire ai tifosi il fire up della MCL36 che dovrà correre nel Mondiale 2022 di Formula 1.

Questo pomeriggio, al McLaren Technology Centre, è stato acceso il motore Mercedes V6 che spingerà le monoposto papaya nella prossima stagione di Formula 1. Il team aveva annunciato nel primo pomeriggio di oggi il fire up e questa sera ha pubblicato il suono della propria nuova monoposto.

La MCL36, che nel 2022 sarà affidata ai confermati Daniel Ricciardo e Lando Norris, sarà presentata il prossimo 11 febbraio al McLaren Technology Centre, proprio il luogo in cui oggi è stata accesa per la prima volta.

Questo non è stato il primo fire up della stagione, perché Mercedes e Alpine sono state le prime a far udire il suono dei rispettivi V6. Dunque, dal punto di vista del suono, la McLaren non ha offerto nulla di nuovo avendo lo stesso propulsore della W13 E Performance.

C'è però grande attesa per ciò che riguarda le prestazioni della monoposto. Nel 2021 la McLaren è stata battuta dalla Ferrari nella lotta al terzo posto nel Mondiale Costruttori, sebbene Daniel Ricciardo sia riuscito a vincere un gran premio - a Monza - rispetto agli zero vinti dal team del Cavallino Rampante.

Il team diretto da Zak Brown vuole continuare a crescere e pensa che il nuovo regolamento tecnico possa essere un ulteriore incentivo per raggiungere obiettivi più alti, quelli a cui la McLaren deve tornare ad ambire dopo tanti, troppi anni di buio.