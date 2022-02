F1 | Sprint Race: proposte solo tre gare, ma non c'è accordo

Non c’è accordo sulle Sprint Race. Il promotore F1 aveva chiesto che le garette del sabato fossero portate a sei nella stagione 2022, ma specie i top team hanno fatto opposizione chiedendo un incremento di spesa sul limite del budget cap che secondo alcuni sarebbe arrivato a 5 milioni di dollari, mentre era stata proposta una compensazione di 2,65 milioni di dollari.

Proposta che non piace affatto alle altre squadre: McLaren e altri sei team bocciano l’idea che si possano aprire i cordoni della borsa, sostenendo che ci sarebbe il tentativo dei grandi di mantenere un vantaggio sui team più piccoli.

Secondo la testata tedesca Auto Motor und Sport ci sarebbe stata una proposta di mantenere solo tre le gare sprint nel calendario 2022, ma il tema verrà definitivamente discusso nella F1 Commission del prossimo 14 febbraio e non è da escludere che si arrivi a un accordo diverso ben sapendo che senza il supporto di Red Bull, Mercedes e Ferrari, rimane anche la possibilità che la F1 debba rinunciare all'idea delle gare sprint che erano previste già in Bahrain e poi a Imola, Canada, Austria, Olanda e Brasile.

Nel budget stagionale F1 avrebbe previsto i maggiori introiti derivanti dai weekend con la doppia gara e l’eventuale assenza andrebbe a pesare nella gestione di un campionato che spera di trovare una certa normalità nel 2022.

Per Michael Schmidt la situazione dovrebbe essere più semplice per il 2023, visto che basterà il voto favorevole di sei squadre per far approvare il calendario con sei Sprint Race l’anno prossimo.

La situazione sembra arrivata a una fase di stallo, ma stando alle voci di un top team c’è ancora tutto il tempo per trovare una valida soluzione…