F1 | Haas svelerà la livrea 2022 il 4 febbraio su una VF-22 "base"

Quella odierna si sta rivelando una giornata piena di notizie importanti per quanto riguarda la stagione 2022 di Formula 1, perché poco fa anche il team Haas F1 ha annunciato la data e l'orario di presentazione della sua monoposto 2022.

La VF-22, così si chiamerà la monoposto a effetto suolo del team americano, sarà presentata domani, 4 febbraio, alle ore 12:00 italiane.

Così facendo, Haas sarà il primo team a svelare le forme della propria monoposto 2022, rubando questo primato alla Red Bull che proprio questa mattina aveva annunciato la propria data di presentazione, fissandola per il 9 febbraio.

Haas F1 ha annunciato che domani presenterà la nuova livrea, fatta indossare sì a una vettura dalle caratteristiche 2022 ma non molto vicina a quella che vedremo nei test e all'inizio della stagione. In realtà ci saranno già caratteristiche di base del progetto 2022 che sarà possibile visionare come il passo, la posizione e le dimensioni delle pance. Tutte cose che non sarà possibile riprogettare e realizzare di nuovo prima delle due sessioni di test pre-stagionali di Barcellona e Sakhir.

Gli indizi lasciati dal team lasciano pensare che la VF-22 di Mick Schumacher e Nikita Mazepin possa essere molto più blu rispetto agli anni passati per via del suo sponsor principale, Uralkali.

Questo porterebbe a un cambiamento importante, considerando che nel 2021 le vetture americane avevano sfoggiato una livrea molto simile alla bandiera russa, frutto della presenza di Nikita Mazepin e del budget da lui garantito.

Con l'annuncio della data della presentazione della VF-22, è rimasto un solo team a non aver svelato quando cadranno i veli dalla propria monoposto: la Williams. Il team di Grove è attualmente molto attivo sui social, ma nessuno ha ancora annunciato quando sarà possibile vedere la nuova vettura di Alexander Albon e Nicholas Latifi.

Team Nome vettura Data di presentazione Mercedes W13 E Performance 18 febbraio Red Bull Racing RB18 9 febbraio Ferrari F1-75 17 febbraio McLaren MCL36 11 febbraio Alpine A522 21 febbraio AlphaTauri AT03 14 febbraio Aston Martin Racing AMR22 10 febbraio Williams Alfa Romeo Racing C42 27 febbraio Haas F1 VF-22 4 febbraio