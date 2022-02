F1 | La Red Bull RB18 sarà svelata il 9 febbraio

Spesso le star sono quelle che arrivano in ritardo e lo fanno scientificamente, per farsi attendere da tutti e mostrare la propria aura di grandezza. Non è però il caso della Red Bull RB18.

Red Bull Racing ha annunciato questa mattina la data in cui cadranno i veli dalla nuova monoposto a effetto suolo realizzata negli stabilimenti di Milton Keynes. La presentazione, che sarà virtuale, ufficiale è stata fissata per il 9 febbraio alle ore 17:00 italiane.

Questo significa che la Red Bull RB18 sarà la prima monoposto della nuova era della Formula 1 a svelare le proprie forme, anticipando di un giorno Aston Martin Racing.

Per la Red Bull la RB18 sarà una monoposto importante, perché avrà il compito di difendere il titolo iridato Piloti conquistato da Max Verstappen all'ultimo giro dell'ultimo gran premio della passata stagione, ad Abu Dhabi, in uno dei finali più incredibili della storia del motorsport.

Ma non è tutto, perché è facile immaginare come il team austro-britannico abbia tutta l'intenzione di dare la caccia anche al titolo Costruttori, che nella passata stagione è andato a rimpinguare le già affollate bacheche della Mercedes. Il tutto potendo fare ancora affidamento sulle power unit Honda, che sembra aver cambiato diametralmente i propri piani volendo rimanere in F1 almeno sino al 2025.

La coppia piloti, lo ricordiamo, rimarrà la medesima della passata stagione, con Max Verstappen punta di diamante e Sergio Perez a fargli da spalla, pronto a cogliere l'occasione e a portare a casa punti pesanti per la rincorsa ai titoli iridati.

A questo punto non ci resta che attendere il 9 febbraio. Appena 6 giorni, poi la stagione 2022 di Formula 1 potrà considerarsi iniziata. Con l'annuncio della data di presentazione della RB18, senza una data di presentazione rimangono solo Williams e Haas F1.

Team Nome vettura Data di presentazione Mercedes W13 E Performance 18 febbraio Red Bull Racing RB18 9 febbraio Ferrari F1-75 17 febbraio McLaren MCL36 11 febbraio Alpine A522 21 febbraio AlphaTauri AT03 14 febbraio Aston Martin Racing AMR22 10 febbraio Williams Alfa Romeo Racing C42 27 febbraio Haas F1