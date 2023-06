F1 | Shovlin: "Ricco filone di sviluppo con le nuove sospensioni"

Mercedes è reduce da un doppio podio ottenuto al Gran Premio di Spagna di Formula 1 che l'ha rilanciata nello spirito e nelle ambizioni. L'introduzione del nuovo pacchetto di novità, che ha rivoluzionato la W14 affidata anche quest'anno a Lewis Hamilton e George Russell, ha cambiato le prospettive del team di Brackley.

L'adozione delle nuove pance, ma soprattutto del nuovo fondo e delle sospensioni anteriori riviste sembra aver fatto fare più di un passo avanti alle Frecce Nere, rivelatesi la seconda forza in pista al Montmelo in particolar modo alla domenica, grazie a un passo gara eccellente.

Nonostante le novità, non tutto è risolto. Il posteriore della monoposto dà ancora diversi grattacapi a ingegneri e piloti anche per via di un abitacolo posizionato troppo avanti perché ideato con un concetto di macchina molto diverso da quello attuale. Ma per risolvere questo problema bisognerà attendere la prossima stagione, con la riprogettazione del telaio.

La situazione, soprattutto all'avantreno, è migliorata grazie alle nuove sospensioni posteriori, pensate per migliorare la dinamica del veicolo, ma anche il flusso d'aria dedicato alle pance della monoposto per il raffreddamento della power unit.

Andrew Shovlin, direttore dell'ingegneria di Mercedes, ha spiegato perché siano state adottate le nuove geometrie e cosa si aspetta il team dall'introduzione delle stesse.

"Si tratta di provare a giocare con queste geometrie per influenzare la piattaforma aerodinamica e cercare di ottenere un po' più di stabilità nella vettura. Probabilmente la nuova geometria ci ha dato più libertà, perché il problema che abbiamo sempre avuto prima dell'ultimo fine settimana di gara era quello di ottenere un buon avantreno quando era necessario averlo il curva e una buona stabilità in ingresso quando si frenava forte e si curvava".

George Russell, Mercedes Photo by: Pirelli

"Questo compromesso era sempre qualcosa che non riuscivamo a risolvere. Ci si ritrova sempre con un posteriore debole in ingresso o con un anteriore scarso in uscita di curva. Quindi speriamo che queste nuove sospensioni di portino nella giusta direzione".

Le modifiche alle sospensioni sono state introdotte dopo 8 appuntamenti (di cui 7 disputati considerando la cancellazione di Imola), dunque dopo oltre un terzo del Mondiale. Inoltre, con il Budget Cap in vigore, gli sviluppi per la W14 saranno limitati.

Per questo motivo Shovlin si aspetta he le sospensioni posteriori della monoposto possano essere uno dei punti cardine da cambiare per il 2024, quando il tetto di spesa ripartirà con la sua massima capacità e non con parte di risorse già spese come invece Mercedes si trova a dover far fronte in questo momento.

"Fondamentalmente quest'anno abbiamo realizzato una nuova sospensione e le sospensioni sono costose da realizzare e da montare sulla monoposto. Quindi la realtà è che con il budget cap stiamo sempre guardando alla nostra situazione in questo Mondiale".

"Non sappiamo quante cose faremo. Non mi aspetto di fare passi da gigante. Quello che abbiamo capito è che c'è un filone di sviluppo abbastanza ricco che possiamo iniziare a considerare. Quindi i nostri programmi stanno funzionando".

"La sfida è sempre quella di far lavorare assieme e ottimizzare l'aerodinamica e la dinamica del veicolo e ogni squadra affronta questo tipo di processo. Ma si tratta di vedere dove sono le opportunità e come si possono unire le due cose in modo che riescano a funzionare come un unico pacchetto".