F1 | Ricciardo ha provato ad Austin la NASCAR di Dale Earnhardt

Ogni promessa è debito. Daniel Ricciardo ha compiuto oggi sul tracciato di Austin la prova della Chevrolet Monte-Carlo del 1984 con cui Dale Earnhardt - straordinaria leggenda NASCAR - corse nella serie americana.

Il test era stato promesso a Ricciardo da Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, qualora l'australiano fosse riuscito a cogliere almeno un podio. Dopo un avvio di stagione e un adattamento alla MCL35M piuttosto complicato, Ricciardo non ha colto solo un podio, ma ha addirittura vinto una gara, il Gran Premio d'Italia a Monza.

"Sono davvero contento di essere tornato negli Stati Uniti. Sono stati 24 mesi molto lunghi, anche molto tristi, senza Austin nella mia vita. E' un bel momento e in questo weekend guido la macchina di Earnhardt. Zak l'ha portata dall'Europa per farmela guidare qui. E' stato un bello sforzo, dunque sono davvero eccitato", aveva dichiarato Ricciardo prima di compiere il test.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo ha provato la Chevy Monte-Carlo 1984 nel pomeriggio italiano, compiendo qualche giro e facendo tanto spettacolo per il pubblico presente ad Austin. La vettura, celebre non solo per chi l'ha guidata, ma anche per la livrea Wrangler e per il numero 3 - quello del mitico Earnhardt - sulle fiancate, è così tornata in pista negli Stati Uniti per un'occasione speciale.

La vettura, che fa parte della collezione privata di Zak Brown, è stata portata in Texas proprio per questo evento. Per suggellare il test e il weekend americano, Ricciardo si è presentato ad Austin e correrà in questo fine settimana con un casco celebrativo per ricordare Dale Earnhardt.

"The Intimidator", questo il principale soprannome di Earnhardt, è stato sempre uno degli idoli di Ricciardo sin dalla tenera età. Ecco perché l'ex pilota di HRT, Red Bull Racing e Renault ha voluto omaggiarlo proprio in questo fine settimana.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 1 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 2 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 3 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 4 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 5 / 36 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 6 / 36 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 7 / 36 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 8 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 9 / 36 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 10 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 11 / 36 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR. Zak Brown, CEO, McLaren Racing 12 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, con la Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 13 / 36 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, guida la Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 14 / 36 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, Jean Todt, President, FIA and Zak Brown, CEO, McLaren Racing 15 / 36 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 16 / 36 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 17 / 36 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 18 / 36 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 19 / 36 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 20 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 21 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 22 / 36 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 23 / 36 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 24 / 36 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 25 / 36 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 26 / 36 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 27 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 28 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 29 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 30 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 31 / 36 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 32 / 36 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 33 / 36 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 34 / 36 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 35 / 36 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, nella 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 36 / 36 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images