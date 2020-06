F1, Racing Point: Filming Day a Silverstone con la RP20

Si tratta della prima squadra che conferma che scenderà in pista con la sua monoposto attuale prima della partenza della stagione, prevista per il 5 luglio in Austria.

Le squadre hanno la possibilità di effettuare due giornate di Filming Day nel corso dell'anno, completando un massimo di 100 km ed utilizzando pneumatici Pirelli "demo". La Racing Point aveva utilizzato il primo a Barcellona lo scorso febbraio, ma ne ha ancora uno a disposizione.

Altre squadre hanno invece deciso di tornare in pista con le monoposto del 2018, con le quali non ci sono limitazioni di chilometraggio. La Mercedes lo ha fatto ieri e oggi a Silverstone, mentre la Ferrari lo farà più avanti nel mese a Fiorano.

Alcuni team invece non potranno fare neppure test di questo tipo, perché non hanno a disposizione una vettura di vecchia generazione. Per esempio, è il caso della McLaren e della Red Bull. Infine, c'è anche chi ha già sfruttato entrambe le giornate di Filming Day.

Il team principal della Racing Point, Otmar Szafnauer, ha dichiarato che la squadra è impaziente di tornare in pista dopo che la R20 si è dimostrata molto competitiva nei test invernali di Barcellona.

"Non vediamo l'ora di vedere quanto sia competitiva" ha detto a Motorsport.com.

"Penso che i primi circuiti dovrebbe esserci favorevoli. In Ungheria e anche a Silverstone dovremmo andare bene. Poi torneremo a Barcellona, dove eravamo andati forte durante l'inverno.

"Penso che il calendario possa essere di buon auspicio per noi, quindi non vediamo l'ora di vedere come si comporta la vettura e se saremo in grado di ottimizzare l'assetto per i vari circuiti".